Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бизнес-гороскоп: Козерогов контролеры могут схватить за рога
Гороскоп на неделю с 4 по 9 сентября
ОВЕН. Не стоит смешивать работу и личную жизнь, прибыли вам это точно не принесет. В целом неделя в финансовом плане стабильна. В среду есть вероятность заключения выгодных договоров и сделок. В четверг желательно отменить поход по магазинам, а пятница - удачный день для покупок и решения денежных вопросов.
ТЕЛЕЦ. Вероятно, на этой неделе деньги будут где-то задерживаться. Есть риск получить меньше, чем ожидали. Постарайтесь не совершать опрометчивых поступков и не растранжирить сразу все, что откладывали. К деловым предложениям отнеситесь реалистично, добейтесь ясных фактов и определенности.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вероятны крупные финансовые поступления. Ваши идеи найдут поддержку. У вас появится спонсор, заказчик или единомышленник, который будет готов реализовать ваш план, причем с прибылью для вас.
РАК. Намечаются важные встречи и поездки, проявите ваши дипломатические способности. Возможно поступление приличной суммы денег, которую вы ждали, но точного размера предугадать не могли.
ЛЕВ. В денежных делах лучше подождать с принятием рискованных решений. Сейчас не время менять работу. В среду возможны финансовые поступления. В пятницу не соглашайтесь с заманчивым предложением и не давайте денег в долг.
ДЕВА. В понедельник желание быть экономным может сыграть с вами злую шутку, помните, что скупой платит дважды. Во вторник вы можете рассчитывать на долгожданные денежные поступления. В воскресенье не перезванивайте на незнакомые номера, это мошенники.
ВЕСЫ. Неделя достаточно стабильна в финансовом отношении, но не сулит большой прибыли. Не позволяйте себе никакого риска и авантюр. В среду лучше держите язык за зубами, не рассказывайте о своих планах, если не хотите лишить себя шансов на улучшение материального положение в ближайшем будущем.
СКОРПИОН. В финансовом плане все стабильно. С вами заключат выгодный договор. Вы найдете престижную подработку, которая укрепит ваш авторитет, как эксперта в вашей профессиональной сфере. Можете рассчитывать на премию.
СТРЕЛЕЦ. В понедельник стоит серьезно обдумать идею делового партнерства, спешить не стоит, но и откладывать дело в долгий ящик тоже не надо. В выходные дни вероятны денежные поступления из источников, на которые вы даже не рассчитывали.
КОЗЕРОГ. Для вас могут наступить довольно противоречивые дни, если вы заняты в сфере бизнеса. На легкий успех рассчитывать не придется. Ждите проверок, готовьте отчеты. В четверг будут удачными серьезные покупки и приобретения.
ВОДОЛЕЙ. В начале недели вероятно получение денег, которые вы давно ждете, но это еще не повод решительно опустошать полки магазинов. Лучше отложить крупную сумму, если есть возможность.
РЫБЫ. Если трезвый расчет вас не подведет, то сгущающихся туч на финансовом горизонте пока не предвидится. В понедельник будьте осторожны с банковскими операциями. В среду для достижения поставленной цели вам придется проявить максимальную активность.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.Com
Новости тематики
- Бизнес-гороскоп: Козерогов контролеры могут схватить за рога
- Бизнес-гороскоп: Стрельцы попадут в цель в пятницу
- Скорпионам стоит как можно точнее целиться
- Фильтры МВС КЕМА ФСТ отлично справятся с механической очисткой воды
- В августе россиянам мало не покажется
- Бизнес-гороскоп: Львам придется побыть котиками
- Россиян становится все меньше и меньше
- Бизнес-гороскоп: Ракам стоит быстрее передвигать клешнями
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Бизнес-гороскоп: Близнецы смогут позволить себе тратить за двоих
Новости раздела
- Бизнес-гороскоп: Козерогов контролеры могут схватить за рога
- Столичный пенсионер богаче приморского в среднем на треть
- Путин вступился за женщин
- Бизнес-гороскоп: Стрельцы попадут в цель в пятницу
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- В России могут ввести форму не только для школьников, но и для учителей
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Скорпионам стоит как можно точнее целиться
- Власти в пенсионной реформе решили немного сдать назад
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Сахалин принимал "золоторукую" молодежь
- В Приморье Морской салон собрал профессионалов
- Приморский край оказался лидером антирейтинга
- Как избавиться от машины, которую невозможно продать