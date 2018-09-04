Бизнес-гороскоп: Козерогов контролеры могут схватить за рога

Гороскоп на неделю с 4 по 9 сентября

ОВЕН. Не стоит смешивать работу и личную жизнь, прибыли вам это точно не принесет. В целом неделя в финансовом плане стабильна. В среду есть вероятность заключения выгодных договоров и сделок. В четверг желательно отменить поход по магазинам, а пятница - удачный день для покупок и решения денежных вопросов.

ТЕЛЕЦ. Вероятно, на этой неделе деньги будут где-то задерживаться. Есть риск получить меньше, чем ожидали. Постарайтесь не совершать опрометчивых поступков и не растранжирить сразу все, что откладывали. К деловым предложениям отнеситесь реалистично, добейтесь ясных фактов и определенности.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вероятны крупные финансовые поступления. Ваши идеи найдут поддержку. У вас появится спонсор, заказчик или единомышленник, который будет готов реализовать ваш план, причем с прибылью для вас.

РАК. Намечаются важные встречи и поездки, проявите ваши дипломатические способности. Возможно поступление приличной суммы денег, которую вы ждали, но точного размера предугадать не могли.

ЛЕВ. В денежных делах лучше подождать с принятием рискованных решений. Сейчас не время менять работу. В среду возможны финансовые поступления. В пятницу не соглашайтесь с заманчивым предложением и не давайте денег в долг.

ДЕВА. В понедельник желание быть экономным может сыграть с вами злую шутку, помните, что скупой платит дважды. Во вторник вы можете рассчитывать на долгожданные денежные поступления. В воскресенье не перезванивайте на незнакомые номера, это мошенники.

ВЕСЫ. Неделя достаточно стабильна в финансовом отношении, но не сулит большой прибыли. Не позволяйте себе никакого риска и авантюр. В среду лучше держите язык за зубами, не рассказывайте о своих планах, если не хотите лишить себя шансов на улучшение материального положение в ближайшем будущем.

СКОРПИОН. В финансовом плане все стабильно. С вами заключат выгодный договор. Вы найдете престижную подработку, которая укрепит ваш авторитет, как эксперта в вашей профессиональной сфере. Можете рассчитывать на премию.

СТРЕЛЕЦ. В понедельник стоит серьезно обдумать идею делового партнерства, спешить не стоит, но и откладывать дело в долгий ящик тоже не надо. В выходные дни вероятны денежные поступления из источников, на которые вы даже не рассчитывали.

КОЗЕРОГ. Для вас могут наступить довольно противоречивые дни, если вы заняты в сфере бизнеса. На легкий успех рассчитывать не придется. Ждите проверок, готовьте отчеты. В четверг будут удачными серьезные покупки и приобретения.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели вероятно получение денег, которые вы давно ждете, но это еще не повод решительно опустошать полки магазинов. Лучше отложить крупную сумму, если есть возможность.

РЫБЫ. Если трезвый расчет вас не подведет, то сгущающихся туч на финансовом горизонте пока не предвидится. В понедельник будьте осторожны с банковскими операциями. В среду для достижения поставленной цели вам придется проявить максимальную активность.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.Com