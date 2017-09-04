Ответы в ЕГЭ часто не соответствуют содержанию школьных учебников

Делают это педагогические власти намерено или по халатности, сейчас разбирается комиссия Общественной палаты РФ по образованию

Комиссия Общественной палаты РФ по образованию подвела итоги летней горячей линии по ЕГЭ. В этом году выпускники школ жаловались на новое явление — проблемы со сдачей экзаменов по истории и обществознанию, а также ряда других предметов, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Но именно экзамены по истории и обществознанию вызвал наибольшее количество нареканий.

Молодые люди указали на расхождения между тем, как изучают историю на уроках в школе, и тем, как спрашивают, пишут «Известия». При этом само содержание экзаменационных вопросов соответствует тому, что пишут в учебниках. Проблема в том, как вопросы формулируются и на что обращается внимание.

В частности, молодые люди жаловались, что КИМы по истории России содержали задания, которые не используются в практике школьного обучения. Речь идет о заданиях, выполнение которых опирается на работу с картой. А также с изображениями, содержащими исторические реалии: фотографиями монет, исторических объектов, марок. Экзаменуемые испытали трудности, когда обнаружили в материалах фотографии, которых ни разу не видели в учебниках и на уроках. К примеру, в задании говорится, что надо определить, к какому веку относится изображенный на снимке храм. Ребенок видит его впервые — в учебнике архитектурные стили были проиллюстрированы другими постройками.

— И в учебниках, и в работе учителя этим видам заданий уделяется недостаточно внимания, — сказала первый зампред комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова. — А ведь именно материальная культура несет на себе отпечатки времени, и потому необходимо знакомить ребят с визуальным воплощением истории.

Решить эту проблему будет непросто. Включить в учебник максимальное число картинок нельзя из-за ограничений по объему, кроме того, они сильно увеличивают стоимость издания.

Еще сложнее обстоят дела с заданиями по обществознанию. Это третий по числу сдающих экзамен, а по числу апелляций он занимает первое место. Выпускников не устраивает отсутствие единых подходов к трактовке одних и тех же социальных явлений. Они считают, что есть расхождения в трактовке понятий и терминов в разных учебных пособиях по подготовке к экзамену и действующих школьных учебниках. В одной из жалоб отец абитуриентки привел сравнение определений демократии и индустриального общества в двух учебниках по обществознанию. Они оказались разными.

— Устранить эти замечания возможно, сделав более гибкой систему оценивания ответов, — считает Людмила Дудова.

По ее словам, есть смысл предложить единый согласованный учебный перечень необходимых для освоения учеником терминов и понятий, увеличив в КИМах число заданий с развернутым ответом, как это сделали разработчики экзамена по литературе.

— Ждать от заданий по истории и обществознанию абсолютной однозначности можно только в том, что касается голых фактов: когда была Куликовская битва, кто командовал русской армией в битве при Бородино и т.д, — пояснил «Известиям» зампредседателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин. — Но это не история, это фактология. Поэтому вряд ли стоит думать, что когда-нибудь субъективный элемент будет устранен из государственного экзамена.

Учитель одной из московских школ рассказала «Известиям», что сейчас сдающие ЕГЭ сталкиваются с множеством вопросов, в которых нужно раскрыть тему. И молодым людям бывает сложно понять, какую точку зрения хотят услышать: западников, славянофилов или кого-то еще. В итоге средний уровень результатов ЕГЭ по истории у большинства хороших выпускников отстает от баллов по другим предметам.

— Надо либо принимать разные точки зрения, либо конкретизировать, — сказала преподаватель «Известиям». — В преподавании истории всё упирается в идеологию. Факты остаются неизменными, вопрос только в том, как их интерпретировать. С древними славянами, например, разобрались. С Иваном Грозным тоже кое-как решили. С Петром Первым понятно процентов на 70. А уже с Николая Второго начинаются вопросы. В итоге сдать ЕГЭ по истории хорошо практически невозможно, и этот экзамен мало кто выбирает.

Свою роль играет и проблема учебников: сейчас между ними большие расхождения, а ЕГЭ — единый экзамен для всей страны, и считается, что у всех детей должны быть одинаковые возможности успешно его сдать.