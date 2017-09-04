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Ответы в ЕГЭ часто не соответствуют содержанию школьных учебников

04 Сентября 2017, 08:42 | В России

Делают это педагогические власти намерено или по халатности, сейчас разбирается комиссия Общественной палаты РФ по образованию

Комиссия Общественной палаты РФ по образованию подвела итоги летней горячей линии по ЕГЭ. В этом году выпускники школ жаловались на новое явление — проблемы со сдачей экзаменов по истории и обществознанию, а также ряда других предметов, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Но именно экзамены по истории и обществознанию вызвал наибольшее количество нареканий.

Молодые люди указали на расхождения между тем, как изучают историю на уроках в школе, и тем, как спрашивают, пишут «Известия». При этом само содержание экзаменационных вопросов соответствует тому, что пишут в учебниках. Проблема в том, как вопросы формулируются и на что обращается внимание.

В частности, молодые люди жаловались, что КИМы по истории России содержали задания, которые не используются в практике школьного обучения. Речь идет о заданиях, выполнение которых опирается на работу с картой. А также с изображениями, содержащими исторические реалии: фотографиями монет, исторических объектов, марок. Экзаменуемые испытали трудности, когда обнаружили в материалах фотографии, которых ни разу не видели в учебниках и на уроках. К примеру, в задании говорится, что надо определить, к какому веку относится изображенный на снимке храм. Ребенок видит его впервые — в учебнике архитектурные стили были проиллюстрированы другими постройками.

— И в учебниках, и в работе учителя этим видам заданий уделяется недостаточно внимания, — сказала первый зампред комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова. — А ведь именно материальная культура несет на себе отпечатки времени, и потому необходимо знакомить ребят с визуальным воплощением истории.

Решить эту проблему будет непросто. Включить в учебник максимальное число картинок нельзя из-за ограничений по объему, кроме того, они сильно увеличивают стоимость издания.

Еще сложнее обстоят дела с заданиями по обществознанию. Это третий по числу сдающих экзамен, а по числу апелляций он занимает первое место. Выпускников не устраивает отсутствие единых подходов к трактовке одних и тех же социальных явлений. Они считают, что есть расхождения в трактовке понятий и терминов в разных учебных пособиях по подготовке к экзамену и действующих школьных учебниках. В одной из жалоб отец абитуриентки привел сравнение определений демократии и индустриального общества в двух учебниках по обществознанию. Они оказались разными.

— Устранить эти замечания возможно, сделав более гибкой систему оценивания ответов, — считает Людмила Дудова.

По ее словам, есть смысл предложить единый согласованный учебный перечень необходимых для освоения учеником терминов и понятий, увеличив в КИМах число заданий с развернутым ответом, как это сделали разработчики экзамена по литературе.

— Ждать от заданий по истории и обществознанию абсолютной однозначности можно только в том, что касается голых фактов: когда была Куликовская битва, кто командовал русской армией в битве при Бородино и т.д, — пояснил «Известиям» зампредседателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин. — Но это не история, это фактология. Поэтому вряд ли стоит думать, что когда-нибудь субъективный элемент будет устранен из государственного экзамена.

Учитель одной из московских школ рассказала «Известиям», что сейчас сдающие ЕГЭ сталкиваются с множеством вопросов, в которых нужно раскрыть тему. И молодым людям бывает сложно понять, какую точку зрения хотят услышать: западников, славянофилов или кого-то еще. В итоге средний уровень результатов ЕГЭ по истории у большинства хороших выпускников отстает от баллов по другим предметам.

— Надо либо принимать разные точки зрения, либо конкретизировать, — сказала преподаватель «Известиям». — В преподавании истории всё упирается в идеологию. Факты остаются неизменными, вопрос только в том, как их интерпретировать. С древними славянами, например, разобрались. С Иваном Грозным тоже кое-как решили. С Петром Первым понятно процентов на 70. А уже с Николая Второго начинаются вопросы. В итоге сдать ЕГЭ по истории хорошо практически невозможно, и этот экзамен мало кто выбирает.

Свою роль играет и проблема учебников: сейчас между ними большие расхождения, а ЕГЭ — единый экзамен для всей страны, и считается, что у всех детей должны быть одинаковые возможности успешно его сдать.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: минобр  образование  история  учебник  ким  школа  ЕГЭ  обществознание 



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