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Бывшим наркоманам дадут жилье, еду и домработницу

04 Августа 2014, 09:59 | В России

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) подготовила революционный законопроект о поддержке излечившихся наркоманов. Их предлагают приравнять к социально незащищенным группам населения, которым положены определенные льготы. Так, наркоманы смогут рассчитывать на бесплатное социальное жилье, питание, психологическую и юридическую помощь. Им помогут с работой и даже могут предоставить сиделку и домработницу. Эксперты опасаются, что реализация этой идеи приведет к тяжелой нагрузке на муниципальные бюджеты и сделает из самих бывших наркоманов социальных иждивенцев. Об этом пишут «Известия».

Госнаркоконтроль предлагает расширить список категорий лиц, попадающих под действие закона № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». «Признаются нуждающимися в социальном обслуживании граждане, допускавшие ранее незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, успешно завершившие программы медицинской реабилитации», - говорится в проекте. Таким образом, в России появится новая группа социально незащищенных граждан - бывших наркоманов. Они также смогут претендовать на полный спектр социальных услуг.

Под социальным обслуживанием понимаются семь групп различных услуг, оказываемых за счет бюджета. Среди них - предоставление жилья, услуг социального работника, обеспечение бесплатным горячим питанием, одеждой, оказание медпомощи, уход за нуждающимися, психологическая помощь, организация досуга, трудоустройство, адаптация на новом рабочем месте, педагогические, коммуникативные и правовые услуги.

Подобные услуги оказывают, как правило, госучреждения, финансируемые из муниципальных бюджетов, но есть и частные фирмы, занимающиеся такой деятельностью: их также спонсирует государство.

Представители ФСКН не смогли оперативно прокомментировать «Известиям» новый законопроект.

Эксперты скептически относятся к этой идее, поясняя, что формулировки законопроекта требуют конкретизации. Так, по словам директора Института социальной политики и социально-экономических программ ВШЭ Сергея СМИРНОВА, пока непонятно, на какой срок будет даваться этот статус и какими документами должен будет обладать наркоман для его получения.

- В такой формулировке я категорически несогласен с предлагаемыми изменениями, - рассказал «Известиям» Смирнов. - В такой редакции бывшие наркоманы станут классическими социальными иждивенцами. Получается, они смогут жить в казенном учреждении либо квартире на всем готовом, а им еще и будут гладить, стирать, убирать за ними.

По его мнению, подобная форма социальной адаптации наркоманов ляжет серьезным бременем на муниципальную казну. В большинстве региональных бюджетов не хватает денег даже на обслуживание уже существующих социально незащищенных групп граждан.

Эксперты также опасаются, что в подобных комфортных условиях наркоман может сорваться.

- Ему не надо будет думать о хлебе насущном, не надо будет искать крышу над головой, - отметил Сергей Смирнов. - На мой взгляд, человек никогда полностью не сможет от наркозависимости излечиться, у него может быть лишь ремиссия. И в таких условиях он, скорее всего, будет искать новую дозу.

Адвокат Евгений ЧЕРНОУСОВ, специализирующийся на «наркотических» делах, считает, что из всего списка социальных благ для наркоманов необходимо оставить только самые необходимые.

- Из предложенных благ нужно исключить всё, кроме помощи в трудоустройстве, - пояснил «Известиям» Черноусов. - Наркоманы, даже прошедшие реабилитацию, отличаются от прочих незащищенных групп граждан тем, что сами выбрали свою судьбу, начав употреблять дурь, поэтому условия, которые им хотят создать, излишне мягкие. А вот с устройством на работу, действительно, помочь надо, потому что работодатели неохотно соглашаются брать бывших наркоманов.

По закону право на социальное обслуживание имеют инвалиды, дети-инвалиды, дети, испытывающие трудности с социальной адаптацией, и пожилые одинокие люди. Также на соцуслуги могут рассчитывать люди с психическими отклонениями, люди без определенного места жительства и граждане, оставшиеся без работы и средств к существованию. Социальные службы составляют в каждом случае индивидуальную программу, где указано, в чем нуждается человек, в каких условиях он живет, как часто ему требуется та или иная помощь. Исполнение программы регулярно проверяется, и как правило, ее пересматривают не реже чем раз в три года. Если проверяющие придут к выводу, что проблемы, вынудившие человека обратиться за помощью к государству, устранены, программу могут закрыть и раньше.

Zrpress.Ru.

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Теги: наркомания  федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков  реабилитация  наркотики  госнаркоконтроль 



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Комментарии

  • Псевдоним12:01, 04.08.2014#

    Совсем обалдели уже!!! Еще ордена за мужество пусть выдадут. . .

  • Псевдоним12:05, 04.08.2014#

    Может наркоманов стать? а потом жильё получить. На органы и их и тех кто такое придумал.

  • Псевдоним12:12, 04.08.2014#

    А также надо алкашам дать жилье еду и домработницу. В правительстве сами все торчки похоже!

  • HAYMEHKO12:32, 04.08.2014#

    А потом приравняем пьяниц к социально незащищенным. А потом . . . И будут не ширяющиеся, не пьющие, не нарушающие закон думать какой же я глупец, что вкалываю и плачу налоги, а не ширяюсь. . . Наркоманы и алкоголики вычищают все имущество на кайф - во времена СССР они своим трудом пополняли бюджет страны, а не опусташали его.

  • Псевдоним13:11, 04.08.2014#

    можно и не работать совсем и тем более не учиться. . . кайф половил пару лет. . . . . . . потом бац и полное соц обеспечение. . . и сиделку дают. . . . . . . . наркомания станет поводом на нормальную старость. . . вот додумались . . им что денег некуда девать. . . ??? вот бараны. . сволочи. . . .

  • Псевдоним14:18, 04.08.2014#

    Возможно они должны лечиться за гос счет, валя лес или работая на рудниках.

  • Александр17:42, 04.08.2014#

    Совсем одурели зажравшиеся правительство. Тут учишься платно в школе 11 лет, в институте 5 лет, в армии год бесплатно здоровье оставляешь, затем работаешь гос. служащим за 15000 рублей, жить невозможно. А нарикам жилье. Очень глупо со стороны того, кто это придумал, мозги уже совсем жиром заплыли.

  • Псевдоним22:40, 04.08.2014#

    Тоже, блин, начать колоться, а потом бросить, может так получит квартиру молодая семья!

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