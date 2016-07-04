В школах восстановят начальную военную подготовку

Российские военные предложили восстановить в школах начальную военную подготовку в качестве отдельного предмета, передает деловая газета «Золотой Рог» сообщение начальника Главного оргмобилизационного управления Генштаба Василия Тонкошкурова.

«Предлагается проработать вопрос вывода подготовки по основам военной службы из программы обучения по основам безопасности жизнедеятельности и восстановления отдельного предмета обучения в школах и образовательных организациях среднего профессионального образования "начальная военная подготовка". Думаю, что необходимость этого шага давно назрела», сказал генерал на выездном заседании комиссии по подготовке российских граждан к военной службе, пишет ТАСС.

Он отметил, что «вопрос целесообразности выделения военной подготовки в отдельный предмет поручено проработать Минобрнауки вместе с Минобороны и другими федеральными органами исполнительной власти».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.