Результаты ЕГЭ по русскому языку напугали Путина

Результаты ЕГЭ по русскому языку - повод пересмотреть программы преподавания этого предмета, заявил Президент России Владимир Путин во время совета по межнациональным отношениям.

«Результаты ЕГЭ по русскому языку в текущем году показали далеко не радужную картину. Сейчас не буду останавливаться на этом подробно. Все это повод еще раз вернуться к программам преподавания русского языка, требованию к качеству работы преподавателей», - сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что государство в последние годы многое сделало, чтобы повысить статус учителя и обеспечить достойные условия для работы.

«Рассчитываю, что весомое содействие решению вопросов совершенствования госполитики в области развития, защиты и поддержки русской словесности окажет недавно созданный совет по русскому языку», - добавил Владимир Путин.

По мнению директора департамента образования и науки Приморского края Александра Зубрицкого, русскому языку как в школах, так и в ВУЗах нужно уделять больше внимания.

«Несмотря на то, что выпускники школ в Приморье традиционно сдают русский язык хорошо на выпускных экзаменах, этому предмету нужно уделять больше внимания. Увеличение числа уроков русского языка, совершенствование образовательных программ, проведение конференций, «круглых столов», различных акций, подобных «Тотальному диктанту» - на это необходимо обратить особое внимание», - отметил Александр Зубрицкий.

Напомним, ЕГЭ по русскому языку в Приморье в этом году сдавали 9 508 человек. Средний балл составил 60,71. Минимальный порог был установлен на уровне 24 бала. Ниже этого уровня набрали всего 40 человек. Более 85 баллов набрали 369 выпускников. «Стобалльниками» стали 12 человек.

ZRPRESS.RU, Владивосток