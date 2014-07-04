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Страховщики рассказали, от чего теперь зависит размер будущей пенсии
Сегодня молодежи важно понимать, что размер их будущей пенсии будет зависеть от нескольких факторов: от размера официальной заработной платы, от длительности страхового стажа и от возраста обращения за назначением трудовой пенсии.
В зависимости от размера официальной зарплаты, а значит и от страховых взносов, которые работодатель уплачивает в ПФР, каждому гражданину будут начисляться пенсионные баллы. Чем выше зарплата, тем больше баллов за каждый трудовой год вы накопите. Поэтому "белая" зарплата становится актуальной, как никогда.
Кроме того молодым людям не стоит беспокоится о времени, которое они проведут проходя срочную службу в армии, либо в отпуске по уходу за ребенком. Эти социально значимые периоды будут засчитываться в стаж, и за них будут присваиваются особые годовые коэффициенты.
Еще один фактор, влияющий на будущую пенсию – это стаж, минимальная продолжительность которого по новому законодательству должна быть не менее 15 лет ( в настоящее время для получения права на трудовую пенсию достаточно 5 лет стажа).
Третий фактор, возраст выхода на пенсию, позволяет увеличить количество баллов, добровольно продлив свою трудовую деятельность, не выходя на пенсию в положенный срок - 55 лет женщины и 60 лет мужчины. Более того, законодательство мотивирует более позднее обращение за назначением пенсии, увеличивая количество баллов при обращении за пенсией на 5 лет позже на 45%, а на 10 лет позже – в 2,32 раза.
Напомним, что обязательными условиями при назначении страховой пенсии к 2025 году, моменту выхода на пенсию нынешней молодежи, станут 30 индивидуальных коэффициентов, 15 лет трудового стажа и достижение общеустановленного пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 — для мужчин).
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