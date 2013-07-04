"Почту России" обяжут доставлять посылки и письма быстрее

В 2018 г. почтовые отправления в пределах одного населенного пункта будут доставляться не более чем за два дня. Между разными городами — за пять дней. Такие показатели работы "Почты России" записаны в обнародованном Минкомсвязи плане деятельности на 2013–2018 годы.

Сейчас, согласно этому документу, внутригородские и междугородние сроки доставки составляют, соответственно, 7 и 10 дней.



Фактические и предельные сроки доставки почты между любыми населенными пунктами, записано в документе, сейчас достигают 40 дней. К 2018 г. это будет 10 дней.



По данным министерства, сегодня только 15% граждан России довольны качеством работы почтового ведомства. К 2018 г. 60% россиян должны положительно отзываться о национальном почтовом операторе, пишут Известия.

ZRPRESS.RU, Владивосток.