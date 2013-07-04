Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Почту России" обяжут доставлять посылки и письма быстрее
В 2018 г. почтовые отправления в пределах одного населенного пункта будут доставляться не более чем за два дня. Между разными городами — за пять дней. Такие показатели работы "Почты России" записаны в обнародованном Минкомсвязи плане деятельности на 2013–2018 годы.
Сейчас, согласно этому документу, внутригородские и междугородние сроки доставки составляют, соответственно, 7 и 10 дней.
Фактические и предельные сроки доставки почты между любыми населенными пунктами, записано в документе, сейчас достигают 40 дней. К 2018 г. это будет 10 дней.
По данным министерства, сегодня только 15% граждан России довольны качеством работы почтового ведомства. К 2018 г. 60% россиян должны положительно отзываться о национальном почтовом операторе, пишут Известия.
Новости тематики
- Номер мобильного телефона заменит паспорт
- "ГПМ Матч" и "Ростелеком" открыли телеканал "Матч! Ультра"
- Чиновников будут уволять за использование WhatsApp, Viber и Telegram
- ФСБ будет расшифровывать весь интернет-трафик россиян
- "Фейсбук" окончательно обнаглел
- За оскорбление в соцсетях будут жестко наказывать
- Роскомнадзор просит помочь защитить детей от запрещенной информации
- "Почта России" доставила письмо, которое шло 40 лет
- МЧС оповестит пользователей "ВКонтакте" о ЧС
- Интернет-СМИ освободят от ответственности за комментарии читателей
Новости раздела
- Бизнес-гороскоп: Тельцам лучше пастись в надежном стаде
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Номер мобильного телефона заменит паспорт
- Никакого реального повышения пенсий в 2019 году не будет
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Как взять всё и поделить
- Tele2 приготовила "Гол" для футбольных болельщиков
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Число учебников в школах уменьшится пока на треть
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
Отправила посылку 26 февраля, до сих пор идет. Скоро 5 месяцев будет. Как вам такие сроки??? Уже и на розыск подала. Как Питер отписался 17 апреля, что занимаются поиском, на этом все и застопорилось. Может еще какие меры принять можно? Подскажите, пжл.