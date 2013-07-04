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"Почту России" обяжут доставлять посылки и письма быстрее

04 Июля 2013, 14:21 | В России

В 2018 г. почтовые отправления в пределах одного населенного пункта будут доставляться не более чем за два дня. Между разными городами — за пять дней. Такие показатели работы "Почты России" записаны в обнародованном Минкомсвязи плане деятельности на 2013–2018 годы.

Сейчас, согласно этому документу, внутригородские и междугородние сроки доставки составляют, соответственно, 7 и 10 дней.

Фактические и предельные сроки доставки почты между любыми населенными пунктами, записано в документе, сейчас достигают 40 дней. К 2018 г. это будет 10 дней.

По данным министерства, сегодня только 15% граждан России довольны качеством работы почтового ведомства. К 2018 г. 60% россиян должны положительно отзываться о национальном почтовом операторе, пишут Известия.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам СМИ
Теги: Почта России  доставка  Минкомсвязи  связь 



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Комментарии

  • Псевдоним15:39, 04.07.2013#

    Отправила посылку 26 февраля, до сих пор идет. Скоро 5 месяцев будет. Как вам такие сроки??? Уже и на розыск подала. Как Питер отписался 17 апреля, что занимаются поиском, на этом все и застопорилось. Может еще какие меры принять можно? Подскажите, пжл.

  • абырвалГ15:40, 04.07.2013#

    Спасибо, поржал :)))) Вы их хоть как обязывайте, а работать они все равно не будут.

  • Псевдоним15:48, 04.07.2013#

    Ваша посылка где-то в той куче, что на фото. . . )))

  • Псевдоним15:55, 04.07.2013#

    Вот только почему эти кучи не разбираются?

  • Псевдоним15:57, 04.07.2013#

    Надо такие фотки на каждом отделении клеить, чтоб стыдно было. Позорище. .

  • Псевдоним16:13, 04.07.2013#

    Весной письмо шло из Сургута в Краснодар 40 дней. . И как они "обяжут" почту? У нас и продовольственную проблему решали в свое время, и жилищную. Мечты!

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