Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бизнес-гороскоп: Весам советуют не нарушать стабильности
Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня
ОВЕН. Неделя грозит оказаться сложной, непредсказуемой и довольно хаотичной. Так что планы придется менять и многие решения принимать на ходу. В пятницу сделки и договоры будут успешны, также удачными будут приобретения. Денежных поступлений пока не предвидится.
ТЕЛЕЦ. Вероятен переход на более сложную, но высокооплачиваемую работу. В первой половине недели возможна дополнительная прибыль. Однако сомнительных сделок лучше избегать, как и предложений о подработке от малознакомых людей, могут обмануть и не заплатить.
БЛИЗНЕЦЫ. Финансовое положение стабильно, так что вы можете позволить себе поменьше думать о работе и даже отправится в отпуск и совсем забыть о ней на время. При этом с деньгами у вас все в порядке и ожидается даже дополнительная прибыль.
РАК. Занимаясь привычными и давно освоенными операциями, вы продемонстрируете свое мастерство и добьетесь блестящих результатов. Только не зазнавайтесь и не работайте «на автомате», иначе возможны ошибки от излишней самоуверенности.
ЛЕВ. В начале недели стоит проявить целый ряд добродетелей: будьте предельно честны и не тратьте силы на сплетни, избегайте лишнего общения и не вмешивайтесь в чужие ссоры. В пятницу не стоит спешить с окончательными выводами относительно делового окружения.
ДЕВА. Не тратьте слишком много времени на болтовню с коллегами и общение в соцсетях. Иначе мало что успеете по работе. Самое время обращаться с просьбами в официальные инстанции. В четверг вероятны денежные поступления. В выходные обсудите с близкими возникшие финансовые вопросы.
ВЕСЫ. Финансовое положение стабильно, всё складывается достаточно благополучно. Однако не стоит в романтической задумчивости бродить по магазинам. Берегите свой кошелек от ненужных трат, а лучше складывайте деньги в самую дальнюю тумбочку.
СКОРПИОН. В материальном плане неделя обещает быть весьма благополучной. Вы почувствуете себя настоящим профессионалом и получите солидную прибыль. Во вторник вероятны крупные денежные поступления. В воскресение в покупках ориентируйтесь только на свой вкус.
СТРЕЛЕЦ. На нынешней неделе финансовые вопросы лучше решать общими семейными усилиями, не пытайтесь все сделать сами. В среду интересные деловые предложения могут открыть перед вами далеко идущие финансовые перспективы.
КОЗЕРОГ. Сложная в финансовом плане неделя. Требования начальства могут оказаться трудноисполнимыми. Ваши планы грозят остаться нереализованными из-за отсутствия необходимой суммы. Существует риск больше потерять, чем приобрести. Так что продумывайте все свои шаги.
ВОДОЛЕЙ. Финансовая сфера не внушает особых беспокойств. Понедельник удачен для начала новых проектов. Деловые партнеры не подведут. В пятницу же, напротив, финансовые дела начинать не следует. В воскресенье не увлекайтесь дорогостоящими развлечениями и азартными играми.
РЫБЫ. В первой половине недели желательно воздержаться от крупных покупок. И вообще обходите магазины стороной. А вот в офисе вам, похоже, придется задержаться сверхурочно. Сейчас время зарабатывать, а не тратить.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
Новости тематики
- Бизнес-гороскоп: Весам советуют не нарушать стабильности
- Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
- Новогодние каникулы наконец-то сократят
- В России могут усложнить процедуру развода
- Бизнес-гороскоп: Тельцам советуют не стоять на месте
- В России резко вырастет число бедных и, в особенности, нищих
- Бизнес-гороскоп: Тельцам стоит на работе пошевелить рогами
- В России законодательно утвердят цену человеческой жизни
- Бизнес-гороскоп: Овнам может помешать баранье упрямство
- ЗАГСы подают сигнал SOS: число зарегистрированных браков в России буквально обрушилось
Новости раздела
- Бизнес-гороскоп: Весам советуют не нарушать стабильности
- Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
- В Счетной палате признали, что пенсионеры в России живут в тотальной нищете
- Новогодние каникулы наконец-то сократят
- В России могут усложнить процедуру развода
- Детям летом скоро будет негде отдыхать
- В преддверии Дня Победы стартует проект "Банк памяти"
- Открыт счет для пожертвований семьям пострадавших в авиапроисшествии в Шереметьево
- Бизнес-гороскоп: Тельцам советуют не стоять на месте
- Как изменится жизнь россиян с 1 мая
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Улететь из Владивостока в Москву можно за символическую сумму транзитом через Гонконг и Сингапур
- Это фиаско: Повышение НДС оказалось абсолютно бесполезным для бюджета
- На рынке краба неизбежен шторм
- Дмитрий Алексеев, гендиректор ГК DNS: Чего я должен бояться?
- Во Владивостоке закроют Некрасовский путепровод
- В Приморье начали выпускать мясные снеки
- Веб-разработчик из Москвы будет выращивать особые грибы в Приморье
- Владимир Серкин: В Магадане есть то, чего нет в других местах
- Актуальные вопросы информационной безопасности обсудят в Приморье
- Стало известно, что будет с Владивостоком, если на Земле продолжится потепление