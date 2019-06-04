Бизнес-гороскоп: Весам советуют не нарушать стабильности

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня

ОВЕН. Неделя грозит оказаться сложной, непредсказуемой и довольно хаотичной. Так что планы придется менять и многие решения принимать на ходу. В пятницу сделки и договоры будут успешны, также удачными будут приобретения. Денежных поступлений пока не предвидится.

ТЕЛЕЦ. Вероятен переход на более сложную, но высокооплачиваемую работу. В первой половине недели возможна дополнительная прибыль. Однако сомнительных сделок лучше избегать, как и предложений о подработке от малознакомых людей, могут обмануть и не заплатить.

БЛИЗНЕЦЫ. Финансовое положение стабильно, так что вы можете позволить себе поменьше думать о работе и даже отправится в отпуск и совсем забыть о ней на время. При этом с деньгами у вас все в порядке и ожидается даже дополнительная прибыль.

РАК. Занимаясь привычными и давно освоенными операциями, вы продемонстрируете свое мастерство и добьетесь блестящих результатов. Только не зазнавайтесь и не работайте «на автомате», иначе возможны ошибки от излишней самоуверенности.

ЛЕВ. В начале недели стоит проявить целый ряд добродетелей: будьте предельно честны и не тратьте силы на сплетни, избегайте лишнего общения и не вмешивайтесь в чужие ссоры. В пятницу не стоит спешить с окончательными выводами относительно делового окружения.

ДЕВА. Не тратьте слишком много времени на болтовню с коллегами и общение в соцсетях. Иначе мало что успеете по работе. Самое время обращаться с просьбами в официальные инстанции. В четверг вероятны денежные поступления. В выходные обсудите с близкими возникшие финансовые вопросы.

ВЕСЫ. Финансовое положение стабильно, всё складывается достаточно благополучно. Однако не стоит в романтической задумчивости бродить по магазинам. Берегите свой кошелек от ненужных трат, а лучше складывайте деньги в самую дальнюю тумбочку.

СКОРПИОН. В материальном плане неделя обещает быть весьма благополучной. Вы почувствуете себя настоящим профессионалом и получите солидную прибыль. Во вторник вероятны крупные денежные поступления. В воскресение в покупках ориентируйтесь только на свой вкус.

СТРЕЛЕЦ. На нынешней неделе финансовые вопросы лучше решать общими семейными усилиями, не пытайтесь все сделать сами. В среду интересные деловые предложения могут открыть перед вами далеко идущие финансовые перспективы.

КОЗЕРОГ. Сложная в финансовом плане неделя. Требования начальства могут оказаться трудноисполнимыми. Ваши планы грозят остаться нереализованными из-за отсутствия необходимой суммы. Существует риск больше потерять, чем приобрести. Так что продумывайте все свои шаги.

ВОДОЛЕЙ. Финансовая сфера не внушает особых беспокойств. Понедельник удачен для начала новых проектов. Деловые партнеры не подведут. В пятницу же, напротив, финансовые дела начинать не следует. В воскресенье не увлекайтесь дорогостоящими развлечениями и азартными играми.

РЫБЫ. В первой половине недели желательно воздержаться от крупных покупок. И вообще обходите магазины стороной. А вот в офисе вам, похоже, придется задержаться сверхурочно. Сейчас время зарабатывать, а не тратить.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.