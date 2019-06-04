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Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
04 Июня 2019, 10:01 | В России
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Роструд напомнил о короткой рабочей неделе, которая ждет россиян из-за празднования Дня России.
Выходным днем станет среда, 12 июня. При этом во вторник россияне смогут уйти с работы на час раньше.
Так, всего в июне россияне будут работать 19 дней, а отдыхать — 11.
Следующая короткая рабочая неделя в 2019 году ждет россиян в ноябре. Длинные выходные придутся на День народного единства — со 2 по 4 ноября.
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Теги: день россии июнь роструд выходной праздник
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