Дев поддержат влиятельные люди

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня

Овен. У Овнов эта неделя, скорее всего, будет наполнена интенсивными деловыми контактами. Вы сможете в параллельном режиме контролировать сразу несколько направлений деятельности. Успешно сложатся командировки, учеба, консультации и торговые операции.

Телец. Тельцы смогут на этой неделе создать приличный капитал, поскольку их доходы, скорее всего, существенно возрастут. Также не исключен рост производительности труда за счет повышения уровня профессионального мастерства. Конец недели благоприятен для дополнительной подработки.

Близнецы. У Близнецов это удачная неделя для принятия инициативных решений. Многое будет зависеть именно от ваших действий. Поэтому наиболее преуспеют те, кто привык самостоятельно решать все возникающие в процессе работы вопросы. Это удачное время для планирования своих дел на длительную перспективу.

Рак. Ракам на этой неделе, возможно, придется столкнуться с ограничивающими обстоятельствами. Многое будет зависеть от вашего умения работать в непривычных для себя условиях. Это благоприятное время для работников ночных заведений, а также тех, кто работает на полставки или по совместительству.

Лев. Львам звезды советуют не зацикливаться на мелких текущих делах. На этой неделе рекомендуется работать на перспективу, чтобы обеспечить себе успех в будущем. Постарайтесь быть внимательнее ко всему новому, прогрессивному, что можно использовать для личностного и профессионального развития.

Дева. Девы на этой неделе могут получить реальную поддержку от влиятельных людей. Старайтесь ставить перед собой масштабные задачи и настойчиво добиваться поставленных целей. Возможно, вы пока сами не осознаете, на какие достижения способны. Это хорошее время для карьерного роста.

Весы. У Весов на этой неделе наступает благоприятное время для повышения квалификации и обучения в целом. Студентам рекомендуется активнее заниматься изучением нового материала. Вы сможете усвоить даже сложные темы, которые раньше никак вам не давались. Хорошо сложатся дела в сфере услуг.

Скорпион. Скорпионы на этой неделе смогут приумножить деньги на своих счетах. Удача ждет работников кредитно-денежных организаций, страховых агентств, а также специалистов инженерно-технических профессий. Постарайтесь уделять больше внимания деталям.

Стрелец. Стрельцам звезды советуют чаще идти на уступки, общаясь с клиентами и деловыми партнерами. От качества ваших отношений с окружающими на этой неделе будут сильно зависеть ваши профессиональные успехи. Скорее всего, в этот период будет большой приток клиентов.

Козерог. Козерогам звезды советуют делать ставку на всестороннее развитие делового сотрудничества с коллегами. От вашего конструктивного и доброжелательного подхода к людям во многом будет зависеть успех в делах. Тщательно планируйте свое время. Также это подходящий период для наведения порядка на рабочем месте.

Водолей. Водолеям на этой неделе представится шанс проявить на публике свои таланты и способности. Можно принимать участие в конкурсах или участвовать в кастинге на замещение вакантной должности. Судя по расположению планет, вы сможете преуспеть в любых конкурентных видах деятельности.

Рыбы. Эта неделя благоприятствует Рыбам, которые работают в одном трудовом коллективе вместе с родственниками. Именно с их стороны вы получите реальную поддержку в делах. Также это удачное время для заключения сделок с недвижимостью и работы в офисе, пишет Goroskops.Com.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.