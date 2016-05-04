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Бизнес-гороскоп: Ракам лучше держать деньги в клешнях покрепче

04 Мая 2016, 12:30 | В России

Гороскоп с 4 по 9 мая от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio

ОВЕН. В понедельник используйте дополнительный выходной на всю катушку, но уже во вторник и среду придется много работать. В эти дни особенно важно перед тем, как подписывать документы, их тщательно проверить. Если в четверг у вас запланирована встреча, ни в коем случае не переносите ее на будущее, она сулит вам успех. В пятницу возможны новые денежные поступления.

ТЕЛЕЦ. В финансовом плане положение стабилизируется. В понедельник задумайтесь о выгодном предложении, но окончательное решение лучше принимать в среду. Во второй половине недели возможно получение неожиданных денег. С долгами и платежами по кредитам лучше разобраться до четверга.

БЛИЗНЕЦЫ. Есть возможность найти новых надежных деловых партнеров, не упустите свой шанс, и перед вами откроются широкие финансовые горизонты. В первой половине недели близкий человек может приподнести вам приятный сюрприз, возможно даже солидный подарок.

РАК. В начале недели ваши возможности будут ощутимо ограничены, так что слишком много на развлечения не тратьте. Четверг - хороший день для подписания договоров и сделок, для заключения неформальных договоренностей. В пятницу можно ожидать дополнительную прибыль.

ЛЕВ. Неделя в финансовом плане опасений не внушает. Полезно было бы вернуть долги, если такие у вас имеются. В среду готовьтесь к длительному совещанию или долгим деловым переговорам. В субботу умеренный риск может принести успех.

ДЕВА. Понедельник особенно удачен для покупок, а среда - благоприятный день для улучшения вашего финансового положения. В пятницу лучше ничего нового не предпринимать и поисками работы не заниматься. В воскресенье можете рассчитывать на финансовую помощь со стороны родственников.

ВЕСЫ. На этой неделе денег может катастрофически не хватать, и, как назло, как раз сейчас вы будете переполнены новыми планами и замыслами. Возможно, придется брать кредит, изучите предложения разных банков. В сфере финансов будьте очень осторожны и не принимайте скоропалительных решений, чтобы не допустить серьезных промахов.

СКОРПИОН. У вас может появиться дополнительный источник дохода, однако и на основном месте работы вас ждет успех и прибыль: не только зарплата, но и премия. В четверг возможно разрешение финансовых вопросов и вероятны денежные поступления.

СТРЕЛЕЦ. Неделя весьма стабильна в финансовом плане. Вам удастся рассчитаться с прежними долгами. Если решите что-нибудь купить, то лучше приобрести что-нибудь серьезное и действительно необходимое, а не разбрасываться по мелочам.

КОЗЕРОГ. Ваше финансовое положение достаточно стабильно. Но для его улучшения, если, конечно, вы пожелаете этим заняться, потребуется сосредоточенность, работоспособность и решительность в действиях. В среду или в пятницу возможны новые денежные поступления.

ВОДОЛЕЙ. Важные встречи с партнерами лучше перенести на следующую неделю. Сейчас все сосредоточены на праздниках. Вероятны непредвиденные события, которые изменят ситуацию не в вашу пользу. Позвольте себе обновить гардероб. Сейчас не лишне будет поработать над новым деловым стилем в одежде.

РЫБЫ. Хотя вы и не склонны к транжирству, но на этой неделе вас может подхватить и понести бурный поток желаний приобретать не слишком нужные вещи. Старайтесь держать себя в руках. На работе проявите разумную гибкость в отношениях с начальством, и вы сможете добиться много большего, чем то, на что рассчитывали.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: прогноз  гороскоп 



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Комментарии

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