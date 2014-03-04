www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.22 р. 100 JPY: 56.99 р.
EUR: 73.7 р. 10 CNY: 94.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Бизнес-гороскоп: Стрельцы попадут в финансовую цель

04 Марта 2014, 22:10 | В России

Гороскоп на неделю с 3 по 9 марта

Овен. Первая половина недели благоприятна для Овнов, занимающих руководящие должности и планирующих проведение реформ либо кадровых перестановок. В этот период можно заниматься оптимизацией расходов. Во второй половине недели, скорее всего, возрастут доходы от выполнения частных заказов.

Телец. Тельцам звезды советуют в начале недели заниматься детальной проработкой условий партнерского сотрудничества. Это удачное время для проведения переговоров и подписания договоров. Вторая половина недели благоприятна для развития коллективных форм ведения бизнеса.

Близнецы. Близнецам в начале недели рекомендуется чаще использовать различные технические средства в своей работе. Изобретатели и инженеры в этот период смогут предложить интересные технические решения. Вторая половина недели благоприятна для карьерного роста, сулит повышение доходов.

Рак. Ракам, работающим в сфере услуг, в первой половине недели рекомендуется уделять больше внимания рекламному продвижению. Спрос на ваши услуги в этот период будет расти. Вторая половина недели благоприятна для профессионального обучения и командировок. Между тем не исключены изменения в кадровом составе.

Лев. Львам в начале недели удастся значительно укрепить свои отношения с коллегами в трудовом коллективе, обеспечить себя выгодной и интересной работой. Вторая половина недели складывается успешно для финансовой деятельности. Сейчас можно открывать банковские счета, оформлять кредиты.

Дева. Девам в начале недели может подвернуться выгодная сделка. Если требуется срочно принять решение, действуйте: звезды сулят вам успех. Вторая половина недели благоприятна для дальнейшего развития делового партнерства. Можно подписывать соглашения о сотрудничестве.

Весы. В первой половине недели Весам рекомендуется сосредоточиться на тех проектах, которые близки к завершению. Особенно это относится к сфере строительства. Вторая половина недели благоприятна для сотрудничества с коллегами, начальством и подчиненными.

Скорпион. У Скорпионов в первой половине недели укрепятся взаимоотношения на работе. Сосредоточьтесь на развитии уже имеющихся связей, а также на установлении новых. Удача ждет торговцев, консультантов, журналистов, водителей транспорта. Вторая половина недели благоприятна для учебы, спекулятивных сделок и творческих видов деятельности.

Стрелец. Стрельцам на этой неделе удастся навести порядок в своих финансах. Вторая половина недели благоприятна для благоустройства на рабочем месте, а также для заключения сделок с недвижимостью. Не исключено, что коллега предложит интересный вариант взаимодействия в рамках общего проекта.

Козерог. Козероги в начале недели смогут приблизиться к поставленным целям. Полагайтесь на себя и собственные инициативы, ведь никто лучше вас не знает, что и как следует сейчас делать. Вторая половина недели может быть связана с бурным развитием деловых связей.

Водолей. Водолеям в начале недели рекомендуется заниматься оформлением льгот или иных форм материальной помощи. Отношения с начальством станут более доверительными. Вторая половина недели благоприятствует выполнению текущей работы. Может резко возрасти производительность труда.

Рыбы. В первой половине недели Рыб ждет прекрасное время для научных и маркетинговых исследований. Изучение рынков в других регионах позволит вам правильно спланировать стратегию действий. Вторая половина недели складывается благоприятно для индивидуальных предпринимателей и руководителей проектов.

Goroskops.Com.

 

Автор:
Теги: гороскоп  прогноз 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru