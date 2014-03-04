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Бизнес-гороскоп: Стрельцы попадут в финансовую цель
Гороскоп на неделю с 3 по 9 марта
Овен. Первая половина недели благоприятна для Овнов, занимающих руководящие должности и планирующих проведение реформ либо кадровых перестановок. В этот период можно заниматься оптимизацией расходов. Во второй половине недели, скорее всего, возрастут доходы от выполнения частных заказов.
Телец. Тельцам звезды советуют в начале недели заниматься детальной проработкой условий партнерского сотрудничества. Это удачное время для проведения переговоров и подписания договоров. Вторая половина недели благоприятна для развития коллективных форм ведения бизнеса.
Близнецы. Близнецам в начале недели рекомендуется чаще использовать различные технические средства в своей работе. Изобретатели и инженеры в этот период смогут предложить интересные технические решения. Вторая половина недели благоприятна для карьерного роста, сулит повышение доходов.
Рак. Ракам, работающим в сфере услуг, в первой половине недели рекомендуется уделять больше внимания рекламному продвижению. Спрос на ваши услуги в этот период будет расти. Вторая половина недели благоприятна для профессионального обучения и командировок. Между тем не исключены изменения в кадровом составе.
Лев. Львам в начале недели удастся значительно укрепить свои отношения с коллегами в трудовом коллективе, обеспечить себя выгодной и интересной работой. Вторая половина недели складывается успешно для финансовой деятельности. Сейчас можно открывать банковские счета, оформлять кредиты.
Дева. Девам в начале недели может подвернуться выгодная сделка. Если требуется срочно принять решение, действуйте: звезды сулят вам успех. Вторая половина недели благоприятна для дальнейшего развития делового партнерства. Можно подписывать соглашения о сотрудничестве.
Весы. В первой половине недели Весам рекомендуется сосредоточиться на тех проектах, которые близки к завершению. Особенно это относится к сфере строительства. Вторая половина недели благоприятна для сотрудничества с коллегами, начальством и подчиненными.
Скорпион. У Скорпионов в первой половине недели укрепятся взаимоотношения на работе. Сосредоточьтесь на развитии уже имеющихся связей, а также на установлении новых. Удача ждет торговцев, консультантов, журналистов, водителей транспорта. Вторая половина недели благоприятна для учебы, спекулятивных сделок и творческих видов деятельности.
Стрелец. Стрельцам на этой неделе удастся навести порядок в своих финансах. Вторая половина недели благоприятна для благоустройства на рабочем месте, а также для заключения сделок с недвижимостью. Не исключено, что коллега предложит интересный вариант взаимодействия в рамках общего проекта.
Козерог. Козероги в начале недели смогут приблизиться к поставленным целям. Полагайтесь на себя и собственные инициативы, ведь никто лучше вас не знает, что и как следует сейчас делать. Вторая половина недели может быть связана с бурным развитием деловых связей.
Водолей. Водолеям в начале недели рекомендуется заниматься оформлением льгот или иных форм материальной помощи. Отношения с начальством станут более доверительными. Вторая половина недели благоприятствует выполнению текущей работы. Может резко возрасти производительность труда.
Рыбы. В первой половине недели Рыб ждет прекрасное время для научных и маркетинговых исследований. Изучение рынков в других регионах позволит вам правильно спланировать стратегию действий. Вторая половина недели складывается благоприятно для индивидуальных предпринимателей и руководителей проектов.
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