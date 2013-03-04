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В России уже изготовлено более 22 тысяч Универсальных электронных карт

04 Марта 2013, 18:20 | В России

Россияне на сегодняшний день подали порядка 40 тыс. заявлений на выдачу универсальных электронных карт (УЭК), изготовлено более 22 тыс. карт; сообщила федеральная уполномоченная компания ОАО "Универсальная электронная карта".

По результатам регулярного мониторинга "Доступ к региональным и муниципальным услугам с использованием УЭК в субъектах Российской Федерации", на сегодняшний день оказывается 2787 услуг в электронном виде в 46 регионах. В том числе на региональных порталах предоставляется 1885 госуслуг, посредством сети терминалов и инфоматов можно получить 1931 услугу. Предоставляется 1425 услуг с электронной цифровой подписью, 239 услуг в области здравоохранения, 224 услуги с формированием платежного документа.

Лидерами по количеству региональных и муниципальных услуг в электронном виде являются Мордовия (461 услуга), Новосибирская область (299 услуг), Марий Эл (194 услуги), Санкт-Петербург (130 услуг), Якутия (127 услуг).

Универсальные электронные карты выдаются гражданам России с 1 января 2013 года по заявлениям. На универсальной электронной карте в обязательном порядке размещаются электронные идентификационное и банковское приложения, позволяющие использовать УЭК как документ, удостоверяющий права пользователя на получение государственных, муниципальных и коммерческих услуг в электронном виде, а также как полноценный платежный инструмент.

Законом предусмотрено, что с 1 января 2014 года эту карту можно будет получить без подачи заявления. Граждане, которые не хотят получать универсальную электронную карту, должны будут написать заявление об отказе в ее получении.

Акционерами ОАО "УЭК", федеральной уполномоченной организации по внедрению универсальных карт, являются Сбербанк (44%), Sberbank CIB (24%), банки "Уралсиб" и "Ак барс" (по 12,5%) и "Ситроникс" (7%).

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: сбербанк  госуслуги  УЭК  универсальные карты 



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