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Если на Приморье нападут враги, то за оборону края придется отвечать лично Миклушевскому
Законопроект о персональной ответственности губернаторов и глав муниципалитетов за создание территориальных штабов обороны в военное время поступил в Думу, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В Государственную думу внесен проект поправок в федеральный закон «Об обороне», касающийся организации территориальной обороны в военное время. Текст документа размещен в базе законопроектов нижней палаты. Эффективность этих решений была проверена в ходе учений в 2015 году.
Законопроект подписан президентом России Владимиром Путиным, в Думу его внесло правительство.
В проекте предлагается возложить персональную ответственность на губернаторов и глав муниципальный образований за исполнение «возложенных на них обязанностей по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне, по созданию и руководству межведомственными координационными органами (штабами обороны), создаваемыми с введением военного положения».
«Законопроект разработан во исполнение перечня поручений по итогам совещаний президента Российской Федерации с руководством Минобороны России и представителями организаций оборонно-промышленного комплекса и на основе предложений временной межведомственной рабочей группы, созданной в целях совершенствования организации мобилизационной подготовки и мобилизации, а также территориальной обороны», — говорится в пояснительной записке.
В ней также отмечается, что после анализа результатов стратегического командно- штабного учения «Центр-2015» в 2015 году была доказана высокая эффективность создания в ряде регионов межведомственных координационных органов (штабов обороны). Они позволили главам субъектов в полном объеме реализовать свои полномочия в военное время, а также существенно повысить качество межведомственного взаимодействия, отмечается в записке.
При этом отмечается, что закон «не повлечет дополнительных расходов федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и не окажет негативного влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации».
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А ну теперь не страшно. Если закон готов то все, бояться нам нечего. Китайцы уже в страхе отводят войска от границы.