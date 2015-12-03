За тунеядство вновь хотят наказывать исправительными работами

Безработных россиян, которые совершают крупные покупки, не имея при этом официальных источников дохода, предлагается наказывать исправительными работами на срок от 3 месяцев до 3 лет — контролировать расходы граждан будут налоговые органы, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

Соответствующий законопроект подготовил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин (документ есть в распоряжении «Известий»). Депутат считает, что граждане, у которых расходы в течение года составляют более 1 млн рублей, но при этом не имеют официально подтвержденных источников дохода, должны нести за это административную ответственность. В конце этой недели проект будет направлен в заксобрание Санкт-Петербурга для последующего внесения в Госдуму.

Согласно проекту, в КоАП РФ должна появиться новая ст. 19.38 «Уклонение от трудоустройства (занятости) физического лица, совершившего крупные расходы». Как отмечается в пояснительной записке к проекту, «нередко физические лица, совершающие крупные расходы, вообще не относятся к трудоустроенным категориям населения».

«Такие обстоятельства наносят значительный вред ценности труда в России и нарушают требования социальной справедливости», — говорится в пояснительной записке.

Депутат также вносит поправки в Налоговый кодекс РФ. Согласно проекту, в кодексе должна появиться новая ст. 89.3 «Налоговый контроль за крупными расходами физического лица». Так, согласно проекту закона, «налоговому контролю за крупными расходами» будут подвергаться граждане, траты которых превышают 1 млн рублей «в течение календарного года». Контролировать россиян будут чиновники «из налогового органа».

«Принятие данного законопроекта будет способствовать пресечению тунеядства и противодействию сокрытию доходов в отношении физических лиц, совершающих крупные расходы», — отмечается в пояснительной записке.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валерий Трапезников отметил, что предложение будет рассмотрено.

— Я поддерживаю инициативу, — говорит он. — Понятно, на чем основывается идея вернуть наказание за тунеядство. Зампред правительства озвучивала недавно цифры, согласно которым в России более 15 млн неработающих, а это значит, что бюджет недополучает налоги. Возможно, стоит искать более гибкую систему, потому что сложно представить себе механизм, как контролировать тунеядцев: у нас большинство не идут в службы занятости.

Депутат отметил, что в Белоруссии весной этого года вступил в силу президентский указ, согласно которому жителей страны, работавших в течение года менее шести месяцев, обяжут уплатить сбор в размере 3,6 млн белорусских рублей (чуть более 12 тыс. российских рублей).

— Нужно помогать стране, — считает Трапезников. — А не уходить от уплаты налогов, тем более в непростое для страны время.

Заведующая кафедрой экономики труда и управления персоналом Академии труда и социальных отношений Екатерина Самраилова считает, что нужно начать контролировать в первую очередь чиновников. Средний доход обычных граждан по России составляет всего 30 тыс. рублей.

— Государственные служащие получают гораздо больше и тратят в основном еще больше, — говорит эксперт. — В Советском Союзе был баланс трудовых ресурсов, и государство гарантировало трудоустройство каждого. Не работать имели право инвалиды и домохозяйки, у которых были дети и работающий муж. А после прихода из армии или после окончания школы, вуза в течение одного месяца граждане должны были получить работу — через плановое распределение рабочей силы. В России нет ответственности государства по обеспечению занятостью населения — у нас количество вакантных рабочих мест не превышает число незанятого населения и тех, кто работает без официального трудоустройства.

Отметим, что, как сообщалось ранее, по официальным оценкам заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец, в России занятыми в различных трудовых и рабочих сферах являются 48 млн человек, 20 млн человек заняты без надлежащего оформления своего статуса, 18 млн человек трудоспособного населения являются незанятыми.

Напомним, что россиян, уклоняющихся от трудоустройства свыше шести месяцев при наличии подходящей работы, предлагали ранее наказывать исправительными работами на срок до 1 года. Для установления уголовной ответственности депутаты хотели прописать в Конституции РФ, что труд — это не только право, но и обязанность каждого гражданина. А в УК РФ добавить соответствующую статью «Уклонение от трудоустройства (занятости) свыше шести месяцев при наличии подходящей работы», что должно было наказываться «исправительными работами на срок до 1 года либо принудительными работами на срок до 1 года». Согласно проекту, не должны были считаться тунеядцами граждане до 18 лет, инвалиды, родители детей-инвалидов, женщины с детьми в возрасте до 14 лет и ряд других категорий граждан.

Региональные власти поддержали этот законопроект. Губернаторы Севастополя, республик Тыва, Адыгея, Марий Эл полностью одобрили предложения депутатов. Некоторые регионы предлагали учесть отдельные замечания — например, расширить категорию лиц, на которых закон о тунеядстве не будет распространяться, предусмотреть переходный период и организовать широкое обсуждение с научным сообществом.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.