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В России создадут федеральный реестр авиадебоширов
Новая инициатива стала результатом участившихся авиационных происшествий. На днях сразу о двух случаях хулиганства на борту сообщили авиакомпании. Во Внуково в четверг задержали пассажира, который устроил дебош на борту самолета, прилетевшего из Чукотки в Москву. Экипаж решил не сажать самолет, хотя рейс проходил неспокойно. Пассажир курил, вел себя агрессивно. Из-за инцидента полет продлился на 1,5 часа дольше.
А другой лайнер, летевший из Пекина в Москву, сел в Красноярске. Дебошира сдали полиции, он останется в городе до выяснения обстоятельств и прохождения медосвидетельствования.
Сейчас многие авиакомпании ведут внутренние "черные" списки и фиксируют все случаи хулиганства на борту, но отказать дебоширу в перевозке они не могут. "Если компания объявляет об оказании услуги публично, то она не имеет право заниматься отбором пассажиров по национальному признаку, половому и в том числе по благонадежности. Она должна оказать услугу всем", - говорит Роман Гусаров.
Выходит, что списки, которые ведутся сейчас, могут использоваться только для внутреннего пользования. К примеру, увидев, что билет купил дебошир, авиакомпания может подготовиться к рейсу с ним: посадить его на место, которое хорошо просматривается экипажем, усилить команду мужчинами, которые справятся с хулиганом в трудной ситуации, проявить к нему повышенное внимание.
Президент Владимир Путин 29 сентября поддержал предложение гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева ужесточить ответственность для авиадебоширов. Речь идет о переводе административной ответственности по ряду действий на борту в уголовную и увеличении штрафа до 500 тысяч рублей. Также на борту могут появиться средства сдерживания - пластиковые наручники и ремни. Савельев также предложил легализовать "черные списки" дебоширов, которые ведут авиакомпании, что позволит отказывать хулиганам в перевозке.
До сих пор принятие закона о дебоширах шло очень медленно. Еще весной 2012 года в Госдуму поступил законопроект, которым предлагалось разрешить авиакомпаниям отказывать в продаже билета тем пассажирам, которые за последние пять лет нарушали правила поведения на борту самолета. Весной 2014 года законопроект о "черных" списках одобрил думский Комитет по транспорту, в июне он был принят в первом чтении.
Проблемой остается то, что реестр одной компании не распространяется на другую. "Нужен общий федеральный "черный" список дебоширов", - говорит Гусаров. В этом случае отличившийся на рейсе одной авиакомпании пассажир не сможет спокойно летать на самолетах других перевозчиков. Кроме того, необходимо установить срок запрета на полеты людям, которые попали в этот список. "Нужно сделать его по аналогии с запретом на профессию, ввести, к примеру, пятилетний запрет на продажу билетов дебоширам. Естественно, это надо делать по решению судьи", - считает эксперт.
Создание федерального реестра дебоширов потребует финансовых ресурсов. А также необходимо будет определить госорган, ответственный за ведение реестра и обработку данных.
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