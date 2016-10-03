В России создадут федеральный реестр авиадебоширов

Составить общероссийский список хулиганов, которые когда-либо устраивали скандалы и драки в самолетах, предлагают эксперты. Это даст право авиакомпаниям в течении как минимум пяти лет не пускать авиадебоширов на борт. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "РГ".

Новая инициатива стала результатом участившихся авиационных происшествий. На днях сразу о двух случаях хулиганства на борту сообщили авиакомпании. Во Внуково в четверг задержали пассажира, который устроил дебош на борту самолета, прилетевшего из Чукотки в Москву. Экипаж решил не сажать самолет, хотя рейс проходил неспокойно. Пассажир курил, вел себя агрессивно. Из-за инцидента полет продлился на 1,5 часа дольше.

А другой лайнер, летевший из Пекина в Москву, сел в Красноярске. Дебошира сдали полиции, он останется в городе до выяснения обстоятельств и прохождения медосвидетельствования.

Сейчас многие авиакомпании ведут внутренние "черные" списки и фиксируют все случаи хулиганства на борту, но отказать дебоширу в перевозке они не могут. "Если компания объявляет об оказании услуги публично, то она не имеет право заниматься отбором пассажиров по национальному признаку, половому и в том числе по благонадежности. Она должна оказать услугу всем", - говорит Роман Гусаров.

Выходит, что списки, которые ведутся сейчас, могут использоваться только для внутреннего пользования. К примеру, увидев, что билет купил дебошир, авиакомпания может подготовиться к рейсу с ним: посадить его на место, которое хорошо просматривается экипажем, усилить команду мужчинами, которые справятся с хулиганом в трудной ситуации, проявить к нему повышенное внимание.

Президент Владимир Путин 29 сентября поддержал предложение гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева ужесточить ответственность для авиадебоширов. Речь идет о переводе административной ответственности по ряду действий на борту в уголовную и увеличении штрафа до 500 тысяч рублей. Также на борту могут появиться средства сдерживания - пластиковые наручники и ремни. Савельев также предложил легализовать "черные списки" дебоширов, которые ведут авиакомпании, что позволит отказывать хулиганам в перевозке.

До сих пор принятие закона о дебоширах шло очень медленно. Еще весной 2012 года в Госдуму поступил законопроект, которым предлагалось разрешить авиакомпаниям отказывать в продаже билета тем пассажирам, которые за последние пять лет нарушали правила поведения на борту самолета. Весной 2014 года законопроект о "черных" списках одобрил думский Комитет по транспорту, в июне он был принят в первом чтении.

Проблемой остается то, что реестр одной компании не распространяется на другую. "Нужен общий федеральный "черный" список дебоширов", - говорит Гусаров. В этом случае отличившийся на рейсе одной авиакомпании пассажир не сможет спокойно летать на самолетах других перевозчиков. Кроме того, необходимо установить срок запрета на полеты людям, которые попали в этот список. "Нужно сделать его по аналогии с запретом на профессию, ввести, к примеру, пятилетний запрет на продажу билетов дебоширам. Естественно, это надо делать по решению судьи", - считает эксперт.

Создание федерального реестра дебоширов потребует финансовых ресурсов. А также необходимо будет определить госорган, ответственный за ведение реестра и обработку данных.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.