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В России значительно увеличили штрафы за задержку зарплаты
Законом, во-первых, устанавливается, что платить зарплату нужно дважды в месяц, конкретная дата устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором, но ее должны выдавать в течение 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. То есть если, например, это зарплата за работу с 1 сентября до 1 октября, то самое позднее, когда ее должны выдать, - 15 октября.
Во-вторых, вводится административная ответственность за невыплату зарплаты или ее частичную выплату, а также - если ее размер ниже МРОТа. Если работодатель впервые так "оплошал", то должностные лица заплатят за это от 10 тысяч рублей до 20 тысяч, индивидуальные предприниматели - от одной до пяти тысяч, юрлица - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. А вот при повторном нарушении "ставки" уже выше: для должностных лиц от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет; для индивидуальных предпринимателей - от 10 тысяч до 30 тысяч, для юрлиц - от 50 тысяч до 100 тысяч.
За то, что работодатель уклонился от заключения с работником трудового договора, или заключил его ненадлежащим образом, или вовсе подменил трудовой договор гражданско-правовым, на него наложат штраф: от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, если он должностное лицо. От пяти тысяч до десяти тысяч рублей, если индивидуальный предприниматель. От 50 тысяч до 100 тысяч рублей, если юрлицо. При повторном нарушении штрафы растут. Плюс дисквалификация.
Есть еще один важный пункт. Если работодатель нарушил срок выдачи зарплаты, он будет платить более высокую пеню: не ниже 1/150 ключевой ставки Банка России от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки. До этого была одна трехсотая ставки.
Как пояснила "РГ" директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова, раньше в КоАПе были установлены штрафы, которые распространялись на все нарушения трудового законодательства. И суммы были маленькие - от одной тысячи до пяти тысяч рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и от 30 тысяч до 50 тысяч - для должностных лиц. Сейчас, помимо того что в документе появилась "разблюдовка" по видам нарушений и выросли сами штрафы, остается открытым вопрос, а как же их накладывать. Механизм не предусмотрен.
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