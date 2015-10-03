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Россиянки перестали любить миллионеров

03 Октября 2015, 08:48 | В России

Неожиданные результаты дал опрос международной сети "Тренинг-центр СЕКС.РФ": россиянок попросили описать идеального мужчину, которого они хотели бы видеть своим спутником жизни, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Оказалось, что материальный статус кавалера и его положение в обществе уже не играют для наших соотечественниц значимую роль - этот пункт респондентки называли реже всего. Зато на первом месте оказалась физическая сила. Так, практически все россиянки (97%) уверены, что идеальный мужчина должен быть способен дать отпор грабителям и насильникам, напавшим из-за угла, и таким образом спасти свою даму.

Примерно 94% полагают, что идеальный мужчина прекрасен в постели. Раскидав хулиганов и удовлетворив даму в плане любви, мужчина-идеал перемоет всю посуду и все пропылесосит - так думают 90% россиянок.

Каждая третья (33%) полагает, что потом он что-нибудь починит. А каждая вторая (52%) уверена, что идеальный мужчина еще и обед приготовит.

Около 74% полагают, что мужчина мечты должен "проявлять инициативу в отношениях". Засидевшись с друзьями допоздна, идеальный мужчина позвонит своей даме и попросит не волноваться (70%).

Всего 15% россиянок видят идеального мужчину модником. Основной части женщин достаточно, если мужчина просто следит за собой (76%), а для 9% этот фактор в принципе безразличен.

"Несмотря на сослагательный характер опроса, его результаты демонстрируют интересные тенденции в сфере отношений. С одной стороны, неизменно важными для женщин остаются такие биологические качества партнера, как физическая сила, способность защитить. С другой - на первый план уверенно вышли интимные навыки, оставив позади исторических лидеров дамских ожиданий, таких как финансовое благополучие и хозяйственность", - комментирует Екатерина Любимова, ведущий российский секс-коуч и основательница международной сети "Тренинг-центр СЕКС.РФ".

А вот социолог Роман Заваришин связывает результаты опроса с финансовым кризисом: "У психологов есть версия о том, что российское общество в связи с экономической и финансовой нестабильностью переживает стресс и депрессию. Вот и опрошенным женщинам кажется, что на них кто-то нападет и убьет и что в наше время нужен кто-то, кто их защитит. То есть этот опрос отражает подсознательные ожидания, которые бродят в обществе - это тенденция к нищете, росту преступности (непременно кто-то нападет из-за угла и ограбит). В такой ситуации богатый кавалер уже не нужен: чем больше у него денег, тем быстрее нападут, ограбят и убьют. С другой стороны, в кризисные времена в обществе наблюдается рост "животных  инстинктов", и здесь мы это тоже наблюдаем. Если десять лет назад идеальный мужчина представлялся нашим дамам хитрым пронырливым долларовым миллионером с Рублевки, пусть даже маленьким и плешивым, то теперь идеальный мужчина похож на обезьяну - прост, примитивен, волосат, высок ростом, силен и сексуален".

Исследование проводилось с 20 августа по 1 сентября 2015 г. в формате анкетирования в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В опросе приняли участие 575 респондентовк - женщины старше 18 лет.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: исследование  социологический опрос 



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Комментарии

  • девушка11:39, 03.10.2015#

    Это глупость про то, что кризис, страх. . . Просто девушки сами могут зарабатывать так, чтобы не нуждаться в деньгах партнёра и так как современная женщина работает много ей больше нужен помощник по дому и хороший любовник!

  • Псевдоним11:57, 03.10.2015#

    Ну им мужчина не нужен, им нужен муж домохозяйка и любовник спонсор

  • Юля12:30, 03.10.2015#

    Зачем мне мужчина с деньгами. Меня и так везде угощают и подарки дарят и все норовят услужить))

  • Псевдоним.12:32, 03.10.2015#

    Юля, так если ты будешь в отношениях, то уже закончатся посторонние подарки и угощения.

  • Псевдоним12:35, 03.10.2015#

    Юля, ты динамо, потом мужики будут просто об тебя вытирать ноги через некоторое время)))))

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј12:35, 03.10.2015#

    Хочу умного, талантливого, доброго, заботливого, сильного, надёжного, злорового. А самое главное, чтоб любовь была взаимная.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј12:54, 03.10.2015#

    Бабы, научитесь готовить!!!!!!

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