Близнецам советуют сверить планы

БИЗНЕС-ГОРОСКОП на неделю с 1 по 7 сентября

Овен. В начале недели коллеги Овнов положительно отнесутся к предложенным ими идеями. Направьте усилия на то, чтобы сделать свой труд более рациональным. Вторая половина недели неблагоприятна для любых видов неофициальной деятельности.

Телец. Тельцам в первой половине недели удастся заключить выгодную сделку. Успех ждет тех, кто работает на бирже и занимается оптовой торговлей. Вторая половина недели, напротив, не располагает к рискованным финансовым вложениям.

Близнецы. Близнецам на этой неделе стоит вернуться к рассмотрению своих планов и провести необходимые корректировки. Возможно, в первую очередь следует поменять сроки сдачи тех или иных проектов. Вторая половина недели может быть связана с определенными сложностями во взаимоотношениях с начальством.

Рак. Раков в первой половине недели ждет благоприятное время для общения с начальством. Особенно это относится к тем, кто хочет внести предложения по усовершенствованию работы: в этот период можно выступать с докладными записками. В конце недели освоение любой новой информации будет даваться с трудом.

Лев. У Львов в первой половине недели могут вырасти доходы. В первую очередь это ощутят те, кто работает в иностранных фирмах, часто ездит в командировки. Вторая половина недели неблагоприятна для использования чужих или заемных финансовых средств.

Дева. Девы в первой половине недели смогут реализовать свои инициативы в рискованных финансовых операциях. Можно давать и брать деньги взаймы на короткий срок. Держите ситуацию под личным контролем, самостоятельно принимайте ключевые решения. Во второй половине недели может ухудшиться взаимопонимание с партнерами.

Весы. Весы в первой половине недели смогут сочетать различные методы работы. Часть вопросов удастся успешно решить в ходе кулуарных переговоров, а другую часть - на открытых встречах. Вторая половина недели неблагоприятна для сотрудничества с коллегами и подчиненными.

Скорпион. Скорпионам в первой половине недели стоит сосредоточиться на планировании своей деятельности. Преуспеют те, кто особое внимание уделяет освоению высокотехнологичных методов работы и следит за техническими новинками. В конце недели не рекомендуется проводить валютные операции.

Стрелец. У Стрельцов в первой половине недели появится шанс улучшить условия труда или продвинуться по карьерной лестнице. Не отказывайтесь от участия в корпоративах: там вы сможете завязать полезные знакомства. В конце недели будет трудно соблюдать заявленные сроки выполнения работ.

Козерог. Козерогам в первой половине недели рекомендуется больше внимания уделять профессиональному обучению. Даже если вы не учитесь в вузе, старайтесь совершенствовать и углублять свои знания. Вторая половина недели неблагоприятна для организации деловых встреч.

Водолей. Водолеям в начале недели требуется проявить активность в решении финансовых вопросов. Возможно, у вас на руках окажется крупная сумма денег, которой вы сможете правильно и с выгодой для себя распорядиться. Во второй половине недели опасайтесь мошенничества.

Рыбы. Первая половина недели благоприятствует Рыбам, работающим в сфере услуг. Клиенты останутся довольны качеством вашей работы. Учащиеся смогут успешно сдать экзамены и зачеты. Во второй половине недели воздержитесь от личных инициатив, если нет ясного представления о сложившейся ситуации.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток. ZRPRESS.RU, Владивосток.