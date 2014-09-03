Подобрать имениннику правильные слова

«Поздравляю с днем рожденья, желаю здоровья, счастья в личной жизни и успехов в труде» – этим стандартным формулировкам нас еще в детском саду учили в советское время. С тех пор набор не сильно изменился – разве, в угоду смены политического режима с социалистического на капиталистический, фраза про деньги добавилась. Но все равно хочется уже чего-нибудь оригинального. Ну хотя бы в стихах!

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