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Подобрать имениннику правильные слова

03 Сентября 2014, 14:48 | В России

«Поздравляю с днем рожденья, желаю здоровья, счастья в личной жизни и успехов в труде» – этим стандартным формулировкам нас еще в детском саду учили в советское время. С тех пор набор не сильно изменился – разве, в угоду смены политического режима с социалистического на капиталистический, фраза про деньги добавилась. Но все равно хочется уже чего-нибудь оригинального. Ну хотя бы в стихах!

Оригинальные поздравления с днем рождения в большом количестве вы найдете на нашем сайте Pozdrav.ru. Здесь представлен широкий выбор нестандартных, оригинальных, искрометных поздравлений по различным поводам – наверняка вы подберете что-то подходящее и для вашего случая.
На сайте разработана удобная навигация, которая поможет легко и быстро найти поздравление по соответствующему случаю и соответствующему человеку. Самое общее – поздравления «женщинам» или «мужчинам», «ребенку». Далее – по характеру ваших отношений: «другу», «подруге», «начальнику», «девушке», «парню», «любимому», «любимой», «жене», «мужу». И, конечно, мы не забыли всех многочисленных родственников: на нашем ресурсе есть поздравления не только «маме» и «папе», но и «сестре», «брату», «дедушке», «бабушке», «внуку», «внучке», «теще», «тестю», «свекрови», «свекру», «тете», «дяде», «невестке», «племеннику», «дочери», «зятю», «сыну». Православные традиции в нашей стране никогда не забывались,а сейчас возрождаются с новою силою – на портале вы можете найти поздравления вашим крестным родителям, крестнику или крестнице.

Поздравление на одну и ту же тему может быть в стихах или в прозе.

И, конечно, нет ничего приятнее адресного поздравления – ведь, как известно, самым сладким для человека является звук его имени, самым приятным – внимание к себе. На сайте Pozdrav.ru есть «именные» поздравления – они даны по ссылкам с соответствующими именами. Александр, Василий, Диана, Марина, Руслан, Эльвира, Ярослав – более ста имен, в том числе и редких.

Действительно эксклюзивная рубрика сайта и возможность для наших читателей – поздравления на английском языке (к ним, конечно, прилагается и перевод).
Для удобства посетителей есть календарь праздников (в отдельное окно выведены ближайшие даты). Соответственно им вы можете подобрать оригинальное поздравление – в том числе по профессии или хобби (у нас есть поздравления «рыболову», «строителю», «футболисту» и т.д.). А чтобы максимально наполнить ваш торжественный день, у нас есть тосты и даже сценарии для праздников. Вместе с Pozdrav.ru вы сделаете праздник оригинальным и запоминающимся.

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Теги: праздники  интернет 



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