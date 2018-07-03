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Бизнес-гороскоп: Тельцам лучше пастись в надежном стаде

03 Июля 2018, 19:26 | В России

Гороскоп на неделю с 2 по 8 июля

ОВЕН. Не бросайте деньги на ветер, тогда вашему финансовому положению ничего не грозит. Осторожнее с новыми предложениями от деловых партнеров, полученными в первую половину недели, они могут вас вовлечь в весьма щекотливую ситуацию. В конце недели могут возникнуть определенные трудности с налоговыми органами.

ТЕЛЕЦ. Понедельник обещает стать одним из самых благоприятных дней недели. Возможны денежные поступления и хорошие новости. Ваш финансовый успех будет зависеть от надежности партнеров. Не забывайте о необходимости сообщать им, если ваши планы изменились.

БЛИЗНЕЦЫ. Скоро вам предстоит поездка за рубеж, причем не за свой счет. Ждите приятных новостей от партнеров. Возможно и даже весьма вероятно получение подарков. Ваши деловые идеи окажутся востребованы и начнут приносить существенную прибыль.

РАК. Ваше финансовое положение не только стабилизируется, но и пойдет в гору. Ждите повышения по службе или премии. Вероятно даже решение квартирного вопроса, но не будьте излишне самонадеянны, скорее всего, без посторонней помощи вам не обойтись.

ЛЕВ. Если у вас есть деньги, это еще не все. Помните, что любовь и заботу не купишь. Уделяйте больше времени своим близким, а не пропадайте все дни и вечера на работе. И старайтесь преодолеть в себе стремление швыряться деньгами.

ДЕВА. Эта неделя может вселить в ваше сердце неоправданные финансовые надежды. Не расслабляйтесь! Среда - не самый удачный день для принятия предложений о смене работы. В пятницу и субботу вероятно поступление незначительной суммы денег, которая позволит частично покрыть ваши затраты на отпуск.

ВЕСЫ. Вы можете достичь некоторых успехов в финансовом плане, вероятно повышение заработной платы. Однако рассчитывать на крупную прибыль на этой неделе не стоит. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства и непонимание с начальством, и все это помешает быстрому осуществлению ваших замыслов.

СКОРПИОН. Временная неудача на этой неделе может обернуться солидной прибылью и повышением по службе. Вы с легкостью преодолеете все трудности и докажете, что вы ценный и просто незаменимый работник. В пятницу вы можете получить заманчивое предложение об участии в интересном творческом проекте.

СТРЕЛЕЦ. Закулисные сделки и финансовые аферы могут больно ударить по вашему карману. Вам предоставят определенные кредиты доверия, но общая финансовая ситуация будет зависеть не только от вас. Удачное время для решения налоговых и банковских вопросов.

КОЗЕРОГ. В финансовом плане можете рассчитывать на помощь и поддержку близких людей, возможно также получение кредита и материальная помощь из иных источников. В понедельник можно ожидать денежные поступления, а в пятницу - непредвиденные затраты, так что лучше обходить дорогие магазины и рестораны стороной.

ВОДОЛЕЙ. Во вторник осторожнее обращайтесь со своими и чужими деньгами, повремените с посещением магазинов, особенно - крупных супермаркетов. Не исключены конфликты на работе. Не стоит показывать коллегам, что вы не в духе. В среду вероятны денежные поступления. В субботу не отказывайте себе в развлечениях.

РЫБЫ. Финансовое положение стабильно, вы можете отправиться в отпуск и ни в чем себе не отказывать. Четверг - хороший день для мелких покупок. В пятницу лучше отменить походы по магазинам, да и выходные стоит провести за городом, подальше от супермаркетов.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: гороскоп  прогноз 



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