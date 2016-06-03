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Въезд автомобилей во Владивосток может стать платным

03 Июня 2016, 16:45 | В России

Комитет по транспорту рекомендовал Госдуме принять в первом чтении правительственный законопроект «Об организации дорожного движения...». Среди прочего он позволяет региональным и муниципальным властям вводить в регионе платный въезд, говорится в материалах Госдумы. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ведомости».

Участников дорожного движения должны информировать об ограничении движения не менее чем за 30 дней до введения платного въезда. Власти при этом обязаны «осуществить компенсационные мероприятия»: организовать альтернативный проезд либо повышать качество работы маршрутных перевозок, организовывать парковки, развивать инфраструктуру для движения велосипедов, указано в законопроекте.

Законопроект лоббировали московские власти, утверждает «Ведомостям» один из федеральных чиновников. У управляющего партнера Stra­te­gy Partners Group Александра Ованесова другое мнение: «Платный въезд в мегаполисах неминуем. Чтобы разгрузить центр города, нужно ограничивать спрос на транспортную инфраструктуру – сужать парковочное пространство, повышать тарифы на нее». Регионам дана отмашка, но кто ею воспользуется – вопрос, комментирует директор Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин. По его словам, чтобы вводить платный въезд необходимы серьезные исследования и большая подготовительная работа.

До завершения большого выборного цикла – подведения итогов президентских выборов – принятие такого закона весьма рискованно, предупреждает гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. По его мнению, это может ухудшить восприятие власти и правящей партии, а введение нормы – привести к крайне негативным последствиям, включая массовые акции.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: платный  автомобиль  въезд  авто 



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Комментарии

  • Псевдоним11:52, 04.06.2016#

    Можно подумать от этого дороги будут лучше? Это у кого-то бумажники будут пухлее.

  • ff11:53, 04.06.2016#

    Власть которая примет такой закон потеряет большую часть избирателей т. к. последние 10 лет шло планомерное сокращение гос. услуг в районах и заклинание все на краевых центрах и крупных городов. По сути власть предлагает еще один налог на федеральные услуги , к примеру замену вод. прав, регистрацию машины и т. п. все это отдано в крупные города.

  • Олеж11:56, 04.06.2016#

    Сюда вообще перестанут вьезжать. . . . вот власть сволочная . . . с грузовиков стали драть - теперь с автолюбителя начнут купоны стрич. . . . если мы нанимаем иностранных тренеров для российскихкоманд - может нам правительство и президента арендовать у других государств

  • Гоша21:02, 06.06.2016#

    Власти вообще плевать на избирателей, так как результаты выборов по большей части предопределены. А в части найма на работу в руководство регионами и городами менеджеров, у которых нет бизнеса на местах- хорошая идея.

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