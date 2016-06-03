Въезд автомобилей во Владивосток может стать платным

Комитет по транспорту рекомендовал Госдуме принять в первом чтении правительственный законопроект «Об организации дорожного движения...». Среди прочего он позволяет региональным и муниципальным властям вводить в регионе платный въезд, говорится в материалах Госдумы. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ведомости».

Участников дорожного движения должны информировать об ограничении движения не менее чем за 30 дней до введения платного въезда. Власти при этом обязаны «осуществить компенсационные мероприятия»: организовать альтернативный проезд либо повышать качество работы маршрутных перевозок, организовывать парковки, развивать инфраструктуру для движения велосипедов, указано в законопроекте.

Законопроект лоббировали московские власти, утверждает «Ведомостям» один из федеральных чиновников. У управляющего партнера Stra­te­gy Partners Group Александра Ованесова другое мнение: «Платный въезд в мегаполисах неминуем. Чтобы разгрузить центр города, нужно ограничивать спрос на транспортную инфраструктуру – сужать парковочное пространство, повышать тарифы на нее». Регионам дана отмашка, но кто ею воспользуется – вопрос, комментирует директор Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин. По его словам, чтобы вводить платный въезд необходимы серьезные исследования и большая подготовительная работа.

До завершения большого выборного цикла – подведения итогов президентских выборов – принятие такого закона весьма рискованно, предупреждает гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. По его мнению, это может ухудшить восприятие власти и правящей партии, а введение нормы – привести к крайне негативным последствиям, включая массовые акции.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.