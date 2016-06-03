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Российское гражданство признано малопривлекательным

03 Июня 2016, 14:01 | В России

Российское гражданство, как оказалось, не слишком ценится в мире: в подготовленном консалтинговой компанией Henley & Partners рейтинге оно оказалось на 60-м месте по популярности. Аналогичные позиции занимают Китай и Катар, пишет деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Ъ".

Авторы исследования изучили весь спектр возможностей, которые открывает тот или иной паспорт, распределив их по четырем категориям. Безусловно, основным критерием привлекательности эксперты назвали число стран для безвизового посещения. В случае с российским гражданством это оказалось самым слабым местом: виза требуется в Штаты, Евросоюз, Канаду, Японию и Австралию, то есть индекс качества государств для турпоездок у России составляет всего 41,31%.

Зато наиболее привлекательным специалисты назвали паспорт гражданина Германии, а за ним – Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Исландии. На шестом месте расположились Австрия и Ирландия, а замкнули топ-10 Франция, Швейцария, Нидерланды и Бельгия. В этих государствах, по мнению составителей рейтинга, высокий уровень жизни и граждане могут ездить по всей Европе. Самыми непопулярными странами признаны Сирия, Афганистан, Конго, Эфиопия и Пакистан.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: общество  гражданство  туризм 



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Комментарии

  • Псевдоним14:20, 03.06.2016#

    А кто бы в этом ещё сомневался?

  • Ussama14:47, 03.06.2016#

    Ну, есть же люди, свято верящие в вождя, импортозамещение, злых пиндосов, которые мешают нам построить светлое будущее.

  • Псевдоним15:21, 03.06.2016#

    Вот парочка гусь и томарочка , вечно не до вольная властью , где ваши другоны ? И какого х, , , , я вы живете в этой стороне ? Нас она такая не хорошая , ежайте в штаты , посмотрим как вы закукарекаете там , когда вас будут брать пара латиносов или африков

  • жулик15:26, 03.06.2016#

    да все всем довольны. . конечно виноват во всем Обама. . он сцуко весь асфальт у нас пожрал в городе и бандеровцы. . они ж серут в подъездах нашей великой прекрасной родины. . . . шапиёны, виверсанты и вражеские парашютисты

  • жулик15:24, 03.06.2016#

    Господа. . 60-е место - это за счет граждан Узьбекистон, тащикистон, мудястон, музьбекистон, курлыкистон, и пр. аслаёпистоны и "нэзалэжные" вотчины. . если б не они, то было бы почетное 160 место. .

  • друг15:53, 03.06.2016#

    алё. . кончиты выше перечисленные. . вам то какое дело до каких тотипа компаний Henley & Partners. причём тут фото киношника. . . сидите и не жужите

  • Второй фронт16:32, 03.06.2016#

    Еще пару сроков правления гаранта и паспорт Северной Корейки будет престижнее.

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