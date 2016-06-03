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Российское гражданство признано малопривлекательным
Российское гражданство, как оказалось, не слишком ценится в мире: в подготовленном консалтинговой компанией Henley & Partners рейтинге оно оказалось на 60-м месте по популярности. Аналогичные позиции занимают Китай и Катар, пишет деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Ъ".
Авторы исследования изучили весь спектр возможностей, которые открывает тот или иной паспорт, распределив их по четырем категориям. Безусловно, основным критерием привлекательности эксперты назвали число стран для безвизового посещения. В случае с российским гражданством это оказалось самым слабым местом: виза требуется в Штаты, Евросоюз, Канаду, Японию и Австралию, то есть индекс качества государств для турпоездок у России составляет всего 41,31%.
Зато наиболее привлекательным специалисты назвали паспорт гражданина Германии, а за ним – Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Исландии. На шестом месте расположились Австрия и Ирландия, а замкнули топ-10 Франция, Швейцария, Нидерланды и Бельгия. В этих государствах, по мнению составителей рейтинга, высокий уровень жизни и граждане могут ездить по всей Европе. Самыми непопулярными странами признаны Сирия, Афганистан, Конго, Эфиопия и Пакистан.
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