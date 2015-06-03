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Как заставить государство соблюдать свои законы

03 Июня 2015, 13:30 | В России

В «Правонападение» обратился Денис КОНДРАТЬЕВ из Иванова. Юноше 22 года. Он сирота с четырнадцати лет, уже восемь лет стоит в очереди на получение жилья, которое государство гарантирует предоставить Денису и другим сиротам без всяких очередей. У Дениса церебральный паралич, спастическая диплегия, он ходит опираясь на две трости, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Денис учится в Москве, поэтому поехать в Иваново заниматься своими квартирными делами – это для Дениса целое предприятие. Между тем вполне реально заставить государство соблюдать свои законы и самому с собой бороться за права Дениса и других сирот, нуждающихся в жилье.

Юрист «Правонападения» Светлана ВИКТОРОВА и Алексей ГОЛОВАНЬ, правозащитник, глава благотворительного центра «Соучастие в судьбе», составитель памятки для сирот, о том, как добиться гарантированного государством жилья в кратчайшие сроки, в один голос говорят, что нет и не может быть никаких причин, по которым какой бы то ни было чиновник имел бы законное право отказать сироте в крыше над головой, отсрочить предоставление квартиры сироте или поставить сироту в какую бы то ни было очередь.

Есть единственная причина, по которой жилье сироте может быть предоставлено не в восемнадцать лет, сразу после выпуска из школы-интерната, а с некоторой отсрочкой. Эта причина – заявление самого сироты. Ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» прямо говорит о том, что жилье выпускникам школ-интернатов должно предоставляться незамедлительно. Но молодой человек, заканчивая сиротское учреждение, может обратиться в местные органы власти с просьбой предоставить ему квартиру попозже – после армии, после учебы в институте… То есть сам сирота может отсрочить свое получение квартиры, но никакой чиновник не может отсрочить выдачу квартиры сироте.

На практике дело, конечно, обстоит иначе. В детский правозащитный проект Русфонда «Правонападение» сообщают о сотнях случаев, когда государственные чиновники разного уровня под разными предлогами тянут с жильем для сирот. Объясняют как угодно: «Ты в очереди шестьсот девяносто шестой…», «Очередь движется, ты уже триста пятьдесят третий…». «Вот вернешься из армии, дадим…» «Вот окончишь институт, дадим…». Это все незаконные объяснения. В частных разговорах чиновники признаются, что просто морочат молодым людям головы, потому что квартир на всех не хватает, денег в региональных бюджетах нет, чтобы всем сиротам предоставлять квартиры. Противоправная эта болтовня рассчитана исключительно на то, что выпускники школ-интернатов, как правило, не знают своих прав, не догадываются обратиться к юристам и не могут по восемь часов каждый день писать заявления, обивать пороги кабинетов и доказывать, что квартиры им должны предоставить немедленно. Молодым людям надо учиться, влюбляться, работать, обустраивать как-то жизнь. Вот и московский студент Денис Кондратьев не чаще раза в год добирается до Иванова, чтобы написать очередное заявление или пойти, опираясь на две трости, к очередному чиновнику в робкой надежде отстоять свои права.

Но есть в государстве люди, которые получают зарплату за то, чтобы каждый день по восемь часов бороться, наряду с другими беззакониями, с волокитой в предоставлении сиротских квартир. Это прокуроры. И прокуроры, надо признать, с удовольствием берутся за сиротские квартирные дела, поскольку требования сирот, безусловно, законны, а дела эти, безусловно, выигрышны.

Юрист «Правонападения» Светлана Викторова убедила Дениса написать заявление прокурору Ивановской области Андрею ХАНЬКО. Теперь не студент Кондратьев, а прокурор Ханько будет доказывать первому заместителю председателя правительства Ивановской области Ольге ХАСБУЛАТОВОЙ, что квартира сироте нужна незамедлительно. А студент Кондратьев тем временем будет оканчивать институт.

Валерий ПАНЮШКИН,
руководитель детского правозащитного проекта Русфонда «Правонападение».

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

 

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Теги: инвалиды  русфонд  благотворительность 



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