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Четверть российских работодателей приготовились к сокращению персонала

03 Марта 2016, 12:39 | В России

Более половины российских работодателей ожидают, что 2016 год окажется тяжелее предыдущего. Каждая четвертая компания планирует в этом году сокращать штат, и первым пострадает рядовой административный персонал, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на исследование HH.ru

2016 год окажется сложнее предыдущего, уверены 54% работодателей, принявших участие в исследовании проекта HeadHunter. Каждая четвертая (23%) из опрошенных компаний планирует в этом году сокращать персонал. Эти тенденции особенно характерны для крупных компаний с численностью работников более 5 тыс. человек: 63% из них уверены, что год будет сложным, 40% собираются оптимизировать штат. В онлайн-опросе, проведенном в конце января — феврале этого года, приняли участие 514 компаний-работодателей, входящих в «Банк данных заработных плат», 86% из них — российские, 44% работают в Москве.

Сокращать численность в первую очередь будут компании в автомобильном бизнесе (60%), добыче и переработке полезных ископаемых (48%) и розничной торговле (36%), говорится в обзоре. В число самых пессимистично настроенных попали компании из секторов добычи полезных ископаемых, медиа и строительства: 76, 64 и 62% таких фирм, соответственно, негативно оценивают перспективы этого года.

В зоне наибольшего риска — представители финансового банковского сектора, а также работники сферы государственного и муниципального управления.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: сокращение  hh.ru  персонал  работодатель 



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