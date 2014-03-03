"Ростелеком" передал свыше 1 млн гигабайтов олимпийского трафика

«Ростелеком», Генеральный партнер XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года подвел итоги проведения Игр в Сочи.

Общий объем трафика, прошедший по олимпийским каналам связи «Ростелекома» общей протяженностью более 1000 км, превысил рекордный 1 Петабайт – это более 1000 Тб или 1 млн. Гб, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-слуджбе Приморского филиала Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком».

За время подготовки было отработано около 6 000 стандартных и 150 нестандартных заказов на услуги связи от 200 организаций, в числе которых Международный Олимпийский комитет, Национальные Олимпийские комитеты, Международные спортивные федерации, маркетинговые партнеры, теле- и радиовещательные компании и другие СМИ.

В рамках договора с Олимпийской вещательной службой (Olympic Broadcasting Services, OBS) – хост-вещателем Игр в Сочи, «Ростелеком» предоставил каналы передачи данных емкостью 110 Гбит/с всем телекомпаниям–правообладателям Олимпийского контента. При этом международным вещателям было передано в пользование в общей сложности 1112 оптических волокон. Права на показ Олимпийских игр приобрели 93 телерадиокомпании, включая сублицензиатов и вещательные союзы, из 123 стран мира.

Для того, чтобы обеспечить максимальное качество телевизионной картинки, крупнейшие телекомпании, такие как американская NBC, канадская СBC, ARD-ZDF из Германии и BBC (Лондон) заказали у «Ростелекома» услуги высокоскоростной международной передачи данных на скорости до 10 Гбит/с, включая обеспечение оборудования для сети передачи данных на базе технологии SDH/DWDM и волоконно-оптической сети. Впервые в истории зимних Игр отдельные события транслировались в цифровом формате Super Hi-Vision (8K), который по четкости в 16 раз превышает HDTV, и поддерживает многоканальный звук формата 22.2.

Совместно с Оргкомитетом «Сочи 2014» «Ростелеком» обеспечил публичный показ Игр на площадках городского празднования «Live Site Sochi 2014». В период с 7 по 23 февраля было обработано более 900 часов видео. Сотни тысяч российских болельщиков следили за наиболее интересными спортивными соревнованиями на площадках Live Site в 8 городах России. На портале проекта ls.rt.ru размещено более 10 тысяч фотографий со всех 12 площадок.

Более 20 тысяч гостиничных номеров, а также многоквартирные дома для размещения временного персонала, волонтеров и сил безопасности были обеспечены широкополосным доступом в Интернет на скоростях до 100 Мбит/с, интерактивным IPTV «Ростелекома» и фиксированной телефонной связью.

Впервые в своей практике «Ростелеком» организовал подключение оптическими кабелями с берега шести лайнеров-гостиниц, пришедших в порт «Сочи Имеретинский» для размещения участников и гостей Олимпиады. Этот уникальный проект, реализованный компанией в сжатые сроки, обеспечил каждому лайнеру доступ в Интернет на скорости 100 Мбит/с.

Накануне открытия Игр «Ростелеком» запустил в эксплуатацию сотовую сеть четвертого поколения, состоящую из 40 базовых станций стандарта LTE (Long Term Evolution). Эта сеть покрыла территорию площадью 40 кв.км в Горном и 50 кв.км в Прибрежном кластерах, таким образом связь 4G была доступна на всех основных олимпийских объектах.

«Построенная «Ростелекомом» телекоммуникационная инфраструктура Олимпийских игр прошла самую серьезную проверку. Первые для России зимние Игры уже вошли в историю, как самые технологичные. Телетрансляции Игр в Сочи увидели около 3 млрд зрителей по всему миру – в этом есть заслуга и нашей Компании, – завил Президент ОАО «Ростелеком» Сергей Калугин. - Благодаря взаимопониманию и поддержке со стороны Оргкомитета «Сочи 2014» мы обеспечили гостей и участников Игр телекоммуникационными услугами высокого качества, сделав Олимпиаду доступной для каждого!»

«Хочу отдельно отметить работу и поблагодарить всех связистов, задействованных в проекте «Сочи-2014», а это более 800 специалистов компании со всех уголков России. Это настоящая команда профессионалов, которая круглосуточно обеспечивала организаторов, спортсменов и болельщиков всевозможными видами связи», - отметил Александр Шипулин, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» ОАО «Ростелеком».

Во всех Олимпийских Деревнях, Главном медиацентре и медиацентре «Горки» Компания организовала для журналистов и спортсменов интернет-кафе с бесплатным доступом в Сеть. Общее количество сессий за все время работы площадок превысило 11,5 тысяч.

Удобство и комфорт этих площадок оценили президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, Мэр олимпийской деревни - двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, многие другие представители Олимпийской семьи и элиты мирового спорта. По их мнению, интернет-кафе «Ростелекома» стали популярны у спортсменов и журналистов не только благодаря высокоскоростному доступу в Интернет, но и как удобное место для общения и работы. Ежедневно в них проходили встречи и интервью со звездами мирового спорта.

«Ростелеком» также выступил телекоммуникационным партнером VII Международного зимнего фестиваля искусств в Сочи, артистическим директором которого является всемирно известный альтист и дирижер, Посол Игр Юрий Башмет. Компания обеспечила техническую возможность проведения в течение пяти дней уникальных мастер-классов для учеников музыкальных школ и их преподавателей в пяти городах России – Сочи, Екатеринбурге, Новокуйбышевске (Самарская обл.), Новосибирске и Ростове-на-Дону. Кроме того, все любители классической музыки могли наблюдать прямые интернет-трансляции шести спектаклей, прошедших на площадках Зимнего театра и Зала камерной и органной музыки г. Сочи.

Досье ZRPRESS: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».