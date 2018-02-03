Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Что изменится в жизни россиян с начала февраля
Главные изменения, которые ждут льготников, пенсионеров, автомобилистов и всех остальных граждан с началом февраля, — в традиционной подборке портала Iz.Ru.
Увеличение пенсий и ежемесячных надбавок льготникам
Пенсии в этом году были проиндексированы не с 1 февраля, как обычно, а уже в январе. Тем не менее пенсионерам все-таки стоит ждать новостей: 1 февраля 2018 года будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата, которую в качестве надбавки к пенсии получает большинство категорий льготников (например, инвалиды, жители Севера, дети-сироты). Ее сумма увеличится на 178 рублей (3,7%) и с февраля 2018 года составит 4 тыс. 983 рубля.
Кроме того, увеличатся пенсии у отставных работников прокуратуры и Следственного комитета. Соответствующий закон был принят в декабре 2017 года. В результате в 2018 году пенсии у них вырастут примерно на 30% (сейчас пенсия бывших сотрудников районного звена составляет около 20 тыс. рублей). Как в декабре 2017 года рассказывали авторы инициативы, ожидается, что эта мера затронет 24 тыс. человек. Кроме того, у оставивших службу сотрудников этих ведомств появятся также ежемесячные надбавки к пенсиям за классный чин, что увеличит выплаты еще примерно на 6–7 тыс. рублей.
Индексация детских пособий
Ежегодно в феврале пересматривается также размер детских пособий — их индексируют в соответствии с показателем инфляции за прошлый год. В этом году коэффициент составит 1,025. Увеличится большинство выплат, как ежемесячных, так и единоразовых.
Так, размер разового пособия при усыновлении ребенка вместо 16 тыс. 350 рублей составит 16 тыс. 759 рублей. Выплаты по беременности женам военных-срочников вырастут с 25 тыс. 892 рублей до 26 тыс. 539 рублей. Те, кто усыновляет ребенка-инвалида, смогут получить 128 тыс. вместо 124 тыс. 929 рублей, которые полагались в прошлом году. А ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет увеличится с 3 тыс. до 3 тыс. 142 рублей.
Оплата услуг — через МФЦ
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг получат право принимать оплату на месте
Исключение составит только материнский капитал — его сумма в этом году не изменится и будет составлять по-прежнему 453 тыс. рублей.
Загранпаспорта нового образца переместятся в МФЦ
С 1 февраля будет проще получать загранпаспорта нового образца, которые выдаются сроком на 10 лет. Теперь их обязаны будут выдавать как минимум в одном многофункциональном центре госуслуг (МФЦ) — специально для этого там должно быть выделено как минимум одно окно.
До сих пор желающим отправиться в загранпоездку, чтобы оформить такой паспорт, приходилось по старинке обращаться в органы МВД. Ранее планировалось, что нововведение вступит в силу с февраля 2017-го, но тогда в последний момент этот срок решено было перенести на один год.
Правда, коснется нововведение только жителей городов федерального значения, а также городских округов и административных центров, в которых проживают больше 100 тыс. человек. Для всех остальных процедура получения такого загранпаспорта останется прежней.
Новый закон для кредитующихся
Изменения ждут и тех, кто получает кредиты одновременно сразу от нескольких организаций, а также компаний, которые предоставляют такие займы. С февраля 2018-го вступает в силу принятый в декабре прошлого года закон «О синдицированном кредите (займе)».
Затронет это, правда, только юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, которые могут выступить в качестве заемщиков. Кредиторами могут являться кредитные и финансовые организации, а также негосударственные пенсионные фонды — то есть физлицам об изменениях в законодательстве беспокоиться не стоит.
По новому закону, в частности, участники сделки должны определить кредитного управляющего, который, помимо прочего, будет вести учет всех платежей и отвечать за их распределение между остальными участниками.
Те, кто заключил договор о кредитовании с несколькими организациями еще до принятия закона, могут пересмотреть документ, чтобы внести в него соответствующие изменения.
Новости тематики
- Что изменится в жизни россиян с начала февраля
- Семьи бизнесменов хотят разводить по особым правилам
- Куда вынесет собачья упряжка
- Материнский капитал пойдет вразнос
- Названы самые депрессивные федеральные округа России
- Путин объявил о начале выплат на первого ребенка - в среднем по 10,5 тысяч рублей в месяц
- В России вещи при пассажире стали ручной кладью
- Россияне будут разводиться по-новому
- Составлен рейтинг книг для хорошего настроения
- У Весов будет шаткое финансовое положение
Новости раздела
- Что изменится в жизни россиян с начала февраля
- Президент ФНП удостоен звания "Заслуженный юрист РФ"
- В воскресенье российские автолюбители становятся осторожнее
- Банк пересчитал Татьян
- Готовится закон, упрощающий проведение собраний в многоквартирных домах
- Семьи бизнесменов хотят разводить по особым правилам
- Олигархи выстраиваются в очередь, чтобы предать Президента
- Куда вынесет собачья упряжка
- Издательская компания "Золотой Рог" поздравляет своих читателей и партнеров с Новым годом!
- Россияне мечтают о новогоднем корпоративе за городом
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дешевое завозное молоко, которое продается в Приморье, оказалось не совсем молоком
- Веркеенко: Центральная площадь Владивостока – не место для сельскохозяйственных ярмарок
- Чубайс потребовал резко повысить цены на электричество и газ для россиян
- "Луч-Энергия" одержал третью победу подряд
- Во Владивостоке будет возведен комплекс из 19 жилых домов и подземной парковки
- Налоговая настаивает на необходимости банкротства одного из крупнейших предприятий Приморья
- Из Москвы во Владивосток — на гражданской версии сверхзвукового бомбардировщика
- В Приморье ожидают роста заболеваемости гриппом
- Один из самых известных инвесторов Приморья уходит в тень
- Водителей будут переэкзаменовывать при замене прав