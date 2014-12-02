Президент приказал наполнить ПТУ под завязку

Поручение Президента Владимира ПУТИНА повысить проходные баллы Единого госэкзамена для поступления в вузы поможет правительству сэкономить на высшем образовании, объяснил в интервью порталу "Фонтанка" глава "Совета ректоров Петербурга" Владимир ВАСИЛЬЕВ.

По его оценке, после реформы абитуриентам придется набирать по 60 баллов по каждому из предметов - в сумме 180, в то время как в нынешнем году для поступления было достаточно 130 баллов. По его прогнозу, реализация поручения приведет к неполному заполнению бюджетных мест, что позволит снизить финансирование.

Заседание "Российского союза ректоров" прошло 30 октября. На сайте Кремля опубликована расшифровка выступления президента Путина, а также полный перечень поручений по его итогам.

Во-первых, Путин велел "обеспечить повышение минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета". Во вторых - "дифференциацию указанного минимального количества баллов". Выступая на заседании, президент подчеркивал, что "мы должны ускоренными темпами развивать несырьевые отрасли" и "на первый план... выходит максимальное сближение образования с производством, с практикой, с реальной жизнью".

Васильев поясняет, что сейчас "на некоторых инженерно-технических специальностях появляются студенты, которые по трем ЕГЭ суммарно набрали 130 баллов". По его оценке, "чтобы в вузы поступали те, кто способен учиться, необходимо повысить вступительные баллы хотя бы до отметки 50-60 в зависимости от профиля".

Помимо повышения проходных баллов, еще одним фактором для сокращения числа студентов будет демография, указывает он: "Число абитуриентов сокращается, а число бюджетных мест - нет... На 2015 год уже все определено, на 2016 год - еще нет. Но по факту в следующем году бюджетные места могут оказаться не полностью заполненными. В связи с этим с 1 сентября могут уменьшить финансирование. И, конечно, количество мест в 2016 году станет меньше".

По оценке Васильева, "если поднимут вступительные баллы, возможен спад не менее 10%". Еще на 3% число абитуриентов сокращается из-за демографии.

Изменение баллов ЕГЭ - первое по номеру и ближайшее по срокам исполнения поручение Путина по итогам октябрьского заседания. Отчет об этом премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ должен предоставить к 20 декабря.

Напомним, что представители бизнес-структур уже не раз ставили перед правительством вопрос о том, что огромное количество вузов и относительная простота поступления в них буквально опустошила техникумы и колледжи, в которых сегодня никто не хочет учиться. А бизнесу позарез нужны рабочие кадры, привлечь которые этот самый бизнес материально не может (или не хочет). Уже на заре введения системы ЕГЭ – такая задача называлась одной из главных. Однако ЕГЭ так и не смог справится с возложенной на него задачей из-за тотальной коррупции и из-за специфики сдачи этого экзамена – в выпускных классах школ ученики занимались только подготовкой к ЕГЭ. Тогда власти решили, сохранив ЕГЭ, вернуть и основные элементы «советских» выпускных экзаменов. В школах вновь стали писать сочинения и в листах ЕГЭ появились «творческие» варианты заданий. Но и это не помогло.

Теперь, как видим, власти придумали новый способ заставить молодежь идти в рабочие, а не в «офисный планктон» и заодно сэкономить бюджетные деньги. Однако поможет ли идея с проходными баллами – пока вопрос. Как известно, коррупция не только тормозит развитие страны, но и часто помогает гражданам бороться с откровенно непопулярными шагами властей. Попытка буквально насильно запихать молодежь в ПТУ, как раз к таким шагам и относится.

ZRPRESS.RU, Владивосток.