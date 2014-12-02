Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Президент приказал наполнить ПТУ под завязку
Поручение Президента Владимира ПУТИНА повысить проходные баллы Единого госэкзамена для поступления в вузы поможет правительству сэкономить на высшем образовании, объяснил в интервью порталу "Фонтанка" глава "Совета ректоров Петербурга" Владимир ВАСИЛЬЕВ.
По его оценке, после реформы абитуриентам придется набирать по 60 баллов по каждому из предметов - в сумме 180, в то время как в нынешнем году для поступления было достаточно 130 баллов. По его прогнозу, реализация поручения приведет к неполному заполнению бюджетных мест, что позволит снизить финансирование.
Заседание "Российского союза ректоров" прошло 30 октября. На сайте Кремля опубликована расшифровка выступления президента Путина, а также полный перечень поручений по его итогам.
Во-первых, Путин велел "обеспечить повышение минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета". Во вторых - "дифференциацию указанного минимального количества баллов". Выступая на заседании, президент подчеркивал, что "мы должны ускоренными темпами развивать несырьевые отрасли" и "на первый план... выходит максимальное сближение образования с производством, с практикой, с реальной жизнью".
Васильев поясняет, что сейчас "на некоторых инженерно-технических специальностях появляются студенты, которые по трем ЕГЭ суммарно набрали 130 баллов". По его оценке, "чтобы в вузы поступали те, кто способен учиться, необходимо повысить вступительные баллы хотя бы до отметки 50-60 в зависимости от профиля".
Помимо повышения проходных баллов, еще одним фактором для сокращения числа студентов будет демография, указывает он: "Число абитуриентов сокращается, а число бюджетных мест - нет... На 2015 год уже все определено, на 2016 год - еще нет. Но по факту в следующем году бюджетные места могут оказаться не полностью заполненными. В связи с этим с 1 сентября могут уменьшить финансирование. И, конечно, количество мест в 2016 году станет меньше".
По оценке Васильева, "если поднимут вступительные баллы, возможен спад не менее 10%". Еще на 3% число абитуриентов сокращается из-за демографии.
Изменение баллов ЕГЭ - первое по номеру и ближайшее по срокам исполнения поручение Путина по итогам октябрьского заседания. Отчет об этом премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ должен предоставить к 20 декабря.
Напомним, что представители бизнес-структур уже не раз ставили перед правительством вопрос о том, что огромное количество вузов и относительная простота поступления в них буквально опустошила техникумы и колледжи, в которых сегодня никто не хочет учиться. А бизнесу позарез нужны рабочие кадры, привлечь которые этот самый бизнес материально не может (или не хочет). Уже на заре введения системы ЕГЭ – такая задача называлась одной из главных. Однако ЕГЭ так и не смог справится с возложенной на него задачей из-за тотальной коррупции и из-за специфики сдачи этого экзамена – в выпускных классах школ ученики занимались только подготовкой к ЕГЭ. Тогда власти решили, сохранив ЕГЭ, вернуть и основные элементы «советских» выпускных экзаменов. В школах вновь стали писать сочинения и в листах ЕГЭ появились «творческие» варианты заданий. Но и это не помогло.
Теперь, как видим, власти придумали новый способ заставить молодежь идти в рабочие, а не в «офисный планктон» и заодно сэкономить бюджетные деньги. Однако поможет ли идея с проходными баллами – пока вопрос. Как известно, коррупция не только тормозит развитие страны, но и часто помогает гражданам бороться с откровенно непопулярными шагами властей. Попытка буквально насильно запихать молодежь в ПТУ, как раз к таким шагам и относится.
Новости тематики
- В России могут ввести форму не только для школьников, но и для учителей
- В России собираются продлить обучение в школе на год
- Власти задумались об отмене домашних заданий в школе
- Большинство учителей в опросе признались в этом
- Число учебников в школах уменьшится пока на треть
- Минобороны ликвидирует военные кафедры в вузах
- Представители малых народов Китая получают путевку в жизнь
- В российских школах введут пятую четверть
- Школьных учителей обманывают и обкрадывают с помощью системы оплаты труда
- Выпускникам российских школ советуют штурмовать столицы
Новости раздела
- Бизнес-гороскоп: Козерогов контролеры могут схватить за рога
- Столичный пенсионер богаче приморского в среднем на треть
- Путин вступился за женщин
- Бизнес-гороскоп: Стрельцы попадут в цель в пятницу
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- В России могут ввести форму не только для школьников, но и для учителей
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Скорпионам стоит как можно точнее целиться
- Власти в пенсионной реформе решили немного сдать назад
Комментарии
-
-
-
Костян11:54, 03.12.2014#
Работы, как говорится, "хоть попой ешь": недавно искал сварного, выяснилось, что конструкцию, которую мне надо собрать, может выполнить только некто Лукич, который, кстати говоря(!), преподаёт в одной из "шмонек" Владивостока, и к которому очередь больше чем к хорошему дантисту. Так что специалисты нужны.
-
-
-
-
Псевдоним19:11, 02.12.2014#
с демографию уже на садиках обожглись. А ПТУ. . . Сейчас там вечный недобор, кто туда пойдет даже с более низкими баллами ЕГЭ, если работать потом негде. Лучше сразу продавцом, потому как действительно "Вместо заводов одни торговые центры!" Да и уровень преподавания в школах не мешало бы подтянуть. И ВУЗах,
-
-
Псевдоним15812:01, 03.12.2014#
Моего брата мама специально после 9 класса отправила учиться в техникум (строительный), закончил с красным дипломом, отслужил год в армии и теперь учится на бюджете на Вышке (в железке на строительном в Хабаре) и т. к. у него есть диплом по специальности, то еще и работает. Думаю для тех парней, кто от армии не хочет откашивать, это самый оптимальный вариант.
-
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Во Владивостоке покажут, приготовят и съедят гигантского "морского монаха"
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Бывший олигарх останется ни с чем
- Граница на чиновничьем замке
- Дарькин развеселил рыбаков
- Во Владивостоке жилье сдается влет
И правильно. . . На фиг нам выпускники ВУЗов, с трудом излагающие свои мысли и ни хрена не понимающие в своей специальности?Пусть делом занимаются, а не бьют баклуши на студенческой скамье.