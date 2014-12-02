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Президент приказал наполнить ПТУ под завязку

02 Декабря 2014, 17:32 | В России

Поручение Президента Владимира ПУТИНА повысить проходные баллы Единого госэкзамена для поступления в вузы поможет правительству сэкономить на высшем образовании, объяснил в интервью порталу "Фонтанка" глава "Совета ректоров Петербурга" Владимир ВАСИЛЬЕВ.

По его оценке, после реформы абитуриентам придется набирать по 60 баллов по каждому из предметов - в сумме 180, в то время как в нынешнем году для поступления было достаточно 130 баллов. По его прогнозу, реализация поручения приведет к неполному заполнению бюджетных мест, что позволит снизить финансирование.

Заседание "Российского союза ректоров" прошло 30 октября. На сайте Кремля опубликована расшифровка выступления президента Путина, а также полный перечень поручений по его итогам.

Во-первых, Путин велел "обеспечить повышение минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета". Во вторых - "дифференциацию указанного минимального количества баллов". Выступая на заседании, президент подчеркивал, что "мы должны ускоренными темпами развивать несырьевые отрасли" и "на первый план... выходит максимальное сближение образования с производством, с практикой, с реальной жизнью".

Васильев поясняет, что сейчас "на некоторых инженерно-технических специальностях появляются студенты, которые по трем ЕГЭ суммарно набрали 130 баллов". По его оценке, "чтобы в вузы поступали те, кто способен учиться, необходимо повысить вступительные баллы хотя бы до отметки 50-60 в зависимости от профиля".

Помимо повышения проходных баллов, еще одним фактором для сокращения числа студентов будет демография, указывает он: "Число абитуриентов сокращается, а число бюджетных мест - нет... На 2015 год уже все определено, на 2016 год - еще нет. Но по факту в следующем году бюджетные места могут оказаться не полностью заполненными. В связи с этим с 1 сентября могут уменьшить финансирование. И, конечно, количество мест в 2016 году станет меньше".

По оценке Васильева, "если поднимут вступительные баллы, возможен спад не менее 10%". Еще на 3% число абитуриентов сокращается из-за демографии.

Изменение баллов ЕГЭ - первое по номеру и ближайшее по срокам исполнения поручение Путина по итогам октябрьского заседания. Отчет об этом премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ должен предоставить к 20 декабря.

Напомним, что представители бизнес-структур уже не раз ставили перед правительством вопрос о том, что огромное количество вузов и относительная простота поступления в них буквально опустошила техникумы и колледжи, в которых сегодня никто не хочет учиться. А бизнесу позарез нужны рабочие кадры, привлечь которые этот самый бизнес материально не может (или не хочет). Уже на заре введения системы ЕГЭ – такая задача называлась одной из главных. Однако ЕГЭ так и не смог справится с возложенной на него задачей из-за тотальной коррупции и из-за специфики сдачи этого экзамена – в выпускных классах школ ученики занимались только подготовкой к ЕГЭ. Тогда власти решили, сохранив ЕГЭ, вернуть и основные элементы «советских» выпускных экзаменов. В школах вновь стали писать сочинения и в листах ЕГЭ появились «творческие» варианты заданий. Но и это не помогло.

Теперь, как видим, власти придумали новый способ заставить молодежь идти в рабочие, а не в «офисный планктон» и заодно сэкономить бюджетные деньги. Однако поможет ли идея с проходными баллами – пока вопрос. Как известно, коррупция не только тормозит развитие страны, но и часто помогает гражданам бороться с откровенно непопулярными шагами властей. Попытка буквально насильно запихать молодежь в ПТУ, как раз к таким шагам и относится.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам интернет-сайтов
Теги: профессии  школы  образование  дети  пту  ЕГЭ  вузы  Путин 



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Комментарии

  • Лялька18:13, 02.12.2014#

    И правильно. . . На фиг нам выпускники ВУЗов, с трудом излагающие свои мысли и ни хрена не понимающие в своей специальности?Пусть делом занимаются, а не бьют баклуши на студенческой скамье.

  • Псевдоним18:20, 02.12.2014#

    А где рабочие места для ПТУшников, Где станки рабочим. Вместо заводов одни торговые центры!

  • Костян11:54, 03.12.2014#

    Работы, как говорится, "хоть попой ешь": недавно искал сварного, выяснилось, что конструкцию, которую мне надо собрать, может выполнить только некто Лукич, который, кстати говоря(!), преподаёт в одной из "шмонек" Владивостока, и к которому очередь больше чем к хорошему дантисту. Так что специалисты нужны.

  • Псевдоним18:29, 02.12.2014#

    дошло до плешивого , что труба не спасет )молодцы америкосы , научат нашего дурня уму разуму

  • Сварщик18:49, 02.12.2014#

    Так ПТУ то не осталось. . .

  • филя19:01, 02.12.2014#

    наши умники как всегда ставят телегу впереди лошади.

  • Псевдоним19:11, 02.12.2014#

    с демографию уже на садиках обожглись. А ПТУ. . . Сейчас там вечный недобор, кто туда пойдет даже с более низкими баллами ЕГЭ, если работать потом негде. Лучше сразу продавцом, потому как действительно "Вместо заводов одни торговые центры!" Да и уровень преподавания в школах не мешало бы подтянуть. И ВУЗах,

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј11:49, 03.12.2014#

    Развалил все, теперь пытается обратно создавать, а где выпускники ПТУ работать будут, у нас ведь кроме трубы которую он не знает кому воткнуть больше ничего нет!!!

  • Псевдоним15812:01, 03.12.2014#

    Моего брата мама специально после 9 класса отправила учиться в техникум (строительный), закончил с красным дипломом, отслужил год в армии и теперь учится на бюджете на Вышке (в железке на строительном в Хабаре) и т. к. у него есть диплом по специальности, то еще и работает. Думаю для тех парней, кто от армии не хочет откашивать, это самый оптимальный вариант.

  • Zade12:39, 03.12.2014#

    Уверен, что никто из родителей не хочет, чтобы их дети пошли в работяги.

  • ник14:10, 03.12.2014#

    Он понял что Россия ничего не производит ведь для этого нужны специалисты одних менеджеров и юристов не достаточно, только это надо было делать до того как посраться со всем миром!

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