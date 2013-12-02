www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 55.56 р.
EUR: 73.24 р. 10 CNY: 93.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

В РФ софинансирование пенсий продолжат по старым правилам не для всех

02 Декабря 2013, 14:25 | В России
Программа государственного софинансирования пенсий в случае продления до конца 2014 года практически не претерпит изменений, но станет недоступной россиянам, уже получающим пенсию, следует из проекта федерального закона.
 
На прошлой неделе замминистра труда и соцзащиты России Андрей Пудов сообщил, что Минтруд разработал законопроект, в соответствии с которым программу софинансирования пенсий предлагается продлить до 1 января 2015 года. По данным Пенсионного фонда России, за пять лет ее участниками стали более 15,8 миллиона человек.
 
Накопления удваиваются
 
Программа государственного софинансирования пенсий действовала с 2008 года. Она предполагает, что государство в течение десяти лет удваивает ежегодный добровольный взнос участника от 2 тысяч до 12 тысяч рублей, зачисляя получившуюся сумму на накопительную часть его будущей пенсии. То есть на каждые 2 тысячи добровольного взноса человек может получить от государства столько же на свой пенсионный счет, но не более 12 тысяч рублей в год.
 
Согласно законопроекту о продлении софинансирования пенсий, это положение остается неизменным.
 
По старым правилам, вступить в программу россияне могли до 1 октября 2013 года, а сделать первый взнос должны до 31 декабря 2013 года. Это правило распространяется и на тех, кто стал участником программы в предыдущие годы и до сих пор не сделал первый взнос. Если будет принято решение о продлении программы до 1 января 2015 года, новые участники софинансирования смогут сделать первый платеж до этой даты.
 
Софинансирование не для пенсионеров
 
Согласно законопроекту, россияне, которые достигли пенсионного возраста и получают любой вид пенсии, не смогут рассчитывать на софинансирование. Ранее такого ограничения не было.
 
"С 1 октября 2013 года право на получение государственной поддержки формирования пенсионных накоплений <…> имеют застрахованные лица, вступившие в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, и которые на момент подачи заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии не являются получателями ни одного из видов пенсии в соответствии с законодательством РФ, включая ежемесячное пожизненное содержание судьи", — говорится в проекте закона, пишет РИА Новости.
 
Однако если гражданин достиг общеустановленного пенсионного возраста (55 лет — для женщин, 60 лет — для мужчин), но не обратился за назначением трудовой пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты пенсионных накоплений, а также иной пенсии, включая ежемесячное пожизненное содержание судьи, он может рассчитывать на то, что государство в четыре раза увеличит его взносы, но сумма не может превышать 48 тысяч рублей в год.
 
Автор: РИА "Новости"
Теги: пенсии  софинансирование 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • S Бендер20:19, 08.12.2013#

    Это ж надо все так запутать.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru