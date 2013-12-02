В РФ софинансирование пенсий продолжат по старым правилам не для всех

Программа государственного софинансирования пенсий в случае продления до конца 2014 года практически не претерпит изменений, но станет недоступной россиянам, уже получающим пенсию, следует из проекта федерального закона.

На прошлой неделе замминистра труда и соцзащиты России Андрей Пудов сообщил, что Минтруд разработал законопроект, в соответствии с которым программу софинансирования пенсий предлагается продлить до 1 января 2015 года. По данным Пенсионного фонда России, за пять лет ее участниками стали более 15,8 миллиона человек.

Накопления удваиваются

Программа государственного софинансирования пенсий действовала с 2008 года. Она предполагает, что государство в течение десяти лет удваивает ежегодный добровольный взнос участника от 2 тысяч до 12 тысяч рублей, зачисляя получившуюся сумму на накопительную часть его будущей пенсии. То есть на каждые 2 тысячи добровольного взноса человек может получить от государства столько же на свой пенсионный счет, но не более 12 тысяч рублей в год.

Согласно законопроекту о продлении софинансирования пенсий, это положение остается неизменным.

По старым правилам, вступить в программу россияне могли до 1 октября 2013 года, а сделать первый взнос должны до 31 декабря 2013 года. Это правило распространяется и на тех, кто стал участником программы в предыдущие годы и до сих пор не сделал первый взнос. Если будет принято решение о продлении программы до 1 января 2015 года, новые участники софинансирования смогут сделать первый платеж до этой даты.

Софинансирование не для пенсионеров

Согласно законопроекту, россияне, которые достигли пенсионного возраста и получают любой вид пенсии, не смогут рассчитывать на софинансирование. Ранее такого ограничения не было.

"С 1 октября 2013 года право на получение государственной поддержки формирования пенсионных накоплений <…> имеют застрахованные лица, вступившие в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, и которые на момент подачи заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии не являются получателями ни одного из видов пенсии в соответствии с законодательством РФ, включая ежемесячное пожизненное содержание судьи", — говорится в проекте закона, пишет РИА Новости.

Однако если гражданин достиг общеустановленного пенсионного возраста (55 лет — для женщин, 60 лет — для мужчин), но не обратился за назначением трудовой пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты пенсионных накоплений, а также иной пенсии, включая ежемесячное пожизненное содержание судьи, он может рассчитывать на то, что государство в четыре раза увеличит его взносы, но сумма не может превышать 48 тысяч рублей в год.