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Нотариус поможет зафиксировать криминальные факты в Сети

02 Ноября 2017, 10:45 | В России

Нотариусы активно подключились к защите граждан от дурного воздействия в Интернете. В том числе спасению детей от «слуг смерти», призывающих к самоубийству.

Задача нотариуса - зафиксировать факты, что кто-то вел с ребенком в Сети смертельно опасные речи. Ведь завтра переписка может исчезнуть, а суду нужны твердые доказательства. Напомним, недавно были приняты поправки в УК, которые ввели наказание за склонение подростков к самоубийству. Организаторы различных «групп смерти» в социальных сетях рискуют надолго сесть в тюрьму. Пропагандировать суицид - теперь уголовно наказуемо. Кроме того, увеличено наказание за травлю несовершеннолетних, закончившуюся самоубийством ребенка. Вовремя выявленный факт психологического воздействия на ребенка и удостоверенные надлежащим образом доказательства смертельно опасной переписки или иного воздействия на ребенка могут помочь доказать вину преступника.

Проблема же сбора доказательств решается с помощью нотариуса. Даже если преступники потом удалят переписку, выбросят телефоны и компьютеры, подготовленные нотариусом документы станут весомой уликой.

«Само обеспечение доказательств как нотариальное действие существует уже не один десяток лет, - рассказывают в Федеральной нотариальной палате. - Однако сегодня, когда социальная активность россиян в интернет-пространстве очень высока и носит постоянный характер, наличие реально «работающих» в суде доказательств нарушения прав человека в Сети необходимо в самых разных ситуациях».

Это подтверждает и статистика. По данным Федеральной нотариальной палаты, ежегодно число обращений к нотариусу за подобной услугой растет в среднем на 15-20 процентов. За год нотариусами России было совершено почти 20 тысяч обеспечений доказательств в Интернете.

Сам порядок нотариального действия по обеспечению доказательств в интернете выглядит следующим образом: нотариус заходит на указанную заявителем интернет-страницу со своего рабочего компьютера. Убедившись в наличии информации, которая, по мнению заявителя, нарушает его права и законные интересы, распечатывает необходимые страницы сайта.

Далее нотариус удостоверяет осмотренные страницы и составляет протокол осмотра сайта, в котором подробно описаны все действия нотариуса, содержание интернет-страниц, данные о заявителе, место и дата совершения нотариального действия. В качестве непосредственного доказательства факта правонарушения к протоколу прилагаются распечатанные и заверенные скриншоты интернет-ресурса. Дополнительно на диске или флеш-карте к протоколу могут быть приложены аудиозаписи, видеоматериалы, иллюстрации и т.д.

Нотариально удостоверенный протокол осмотра интернет-страницы с такой информацией обладает повышенной доказательственной силой, как и любой другой нотариальный акт. Таким образом, у пострадавшего появляется реальный шанс компенсировать понесенный ущерб и моральный вред.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: криминал  нотариус  интернет 



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