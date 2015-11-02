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Медведев одобрил повышение тарифов ЖКХ на 2016 год
Правительство одобрило размер индексации тарифов на коммунальные услуги в 2016 году. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, размещено на портале правовой информации.
Жилищно-коммунальные услуги подорожают во втором полугодии 2016-го — с 1 июля. Напомним, в июле этого года, после повышения тарифов ЖКХ было зафиксировано ускорение инфляции на 0,7 процента за неделю. При этом в предыдущие недели индекс потребительских цен оставался на нулевом уровне. В среднем по России коммунальные услуги выросли в 2015 году в цене на 8,3 процента. Сильнее всего подорожало водоснабжение — на 9,1 процента. Стоимость электричества поднялась на 8,5 процента, теплоснабжения — на 8,4 процента, газа — на 7,5 процента.
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