Медведев одобрил повышение тарифов ЖКХ на 2016 год

Правительство одобрило размер индексации тарифов на коммунальные услуги в 2016 году. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, размещено на портале правовой информации.

Жилищно-коммунальные услуги подорожают во втором полугодии 2016-го — с 1 июля. Напомним, в июле этого года, после повышения тарифов ЖКХ было зафиксиро вано ускорение инфляции на 0,7 процента за неделю. При этом в предыдущие недели индекс потребительских цен оставался на нулевом уровне. В среднем по России коммунальные услуги выросли в 2015 году в цене на 8,3 процента. Сильнее всего подорожало водоснабжение — на 9,1 процента. Стоимость электричества поднялась на 8,5 процента, теплоснабжения — на 8,4 процента, газа — на 7,5 процента.