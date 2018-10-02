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Бизнес-гороскоп: Овнам звезды рекомендуют оглядеться вокруг себя
Гороскоп на неделю с 2 по 8 октября
ОВЕН. Если вам кажется, что денег нет и не будет, - возможно, вы что-то важное не увидели и пропустили некое перспективное деловое предложение. Финансовое положение может улучшиться к четвергу. Друзья помогут наладить важные контакты, которые откроют для вас блестящие перспективы.
ТЕЛЕЦ. В начале недели вам стоит проявить разумную осторожность в сфере финансов и бизнеса. Твердо стойте на страже своих деловых интересов, иначе коварные соперники могут увести из-под носа плоды нелегких трудов. Не рассказывайте о своих успехах, да и неудачи лучше не выносить на суд широкой публики.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вас ожидает дополнительный доход. В финансовых вопросах возможно удачное стечение обстоятельств, не упустите свой шанс. Ваши креативные идеи окажутся весьма востребованы и получат одобрение начальства.
РАК. Ваши усилия даром не пропадут. Финансовое положение стабильно, и даже вероятно его улучшение. Вы получите полезный профессиональный опыт. Можете ожидать и заманчивое деловое предложение.
ЛЕВ. На этой неделе вы должны еще раз тщательно проверить все свои деловые бумаги. Заключайте договоры и сделки только с надежными и хорошо проверенными партнерами. В четверг или пятницу вероятны новые денежные поступления. Но не стоит сразу же их тратить.
ДЕВА. На этой неделе, вопреки ожиданиям, доходы окажутся существенно больше расходов. Стоит задуматься над тем, как лучше потратить, или куда вложить накопленные финансовые ресурсы. Не рекомендуется экономить и покупать дешевые и не слишком качественные вещи, они быстро придут в негодность.
ВЕСЫ. Вам необходимо четко планировать свой бюджет, чтобы потом не переживать из-за своей неплатежеспособности и долгов. Среда - благоприятный день для заключения контрактов и соглашений. На четверг стоит запланировать совещание с коллегами и устроить мозговой штурм.
СКОРПИОН. На этой неделе финансовая стабильность вас порадует. Ваш авторитет на работе упрочится. В конце недели возможны незапланированные расходы на детей.
СТРЕЛЕЦ. Финансовая стабильность наконец-то порадует вас. Возможны интересные предложения и крупные денежные поступления в начале недели. Деловые переговоры во вторник увенчаются успехом, что сулит вам значительную выгоду.
КОЗЕРОГ. В понедельник проявите осторожность и предусмотрительность, не исключены обман и потери. Во вторник удачно пройдут деловые встречи, визит в банк или в налоговую инспекцию. В целом неделя стабильна в финансовом плане, только не стоит жить в долг и набирать кредиты.
ВОДОЛЕЙ. Материальное положение стабилизировалось, однако на большие финансовые прибыли или денежные поступления пока рассчитывать не приходится. В четверг будут удачными переговоры, подписание бумаг, оформление сделок. В субботу не слишком увлекайтесь развлечениями.
РЫБЫ. В среду будут удачными покупки и приобретения, это положительно повлияет на ваше настроение. В пятницу не пренебрегайте дружеским советом, он позволит вам решить беспокоящую вас денежную проблему. В воскресенье лучше в магазин не ходить, да и в ресторан тоже. Устройте семейный ужин дома.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
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