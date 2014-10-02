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Иностранцам упростили получение гражданства РФ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об упрощенном порядке приема в российское гражданство отдельных групп иностранных предпринимателей и инвесторов, сообщает «Итар-Тасс».
«В целях привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику упрощённый порядок приёма в российское гражданство распространяется на иностранных предпринимателей и инвесторов, занятых деятельностью, предусмотренной Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, за отдельными исключениями», - говорится в документе.
Далее в постановлении приводится целый перечень видов экономической деятельности, на которые льготный режим не распространяется.
«В частности, исключение составляют виды деятельности, связанные с оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, работой гостиниц и предприятий общественного питания, операциями с недвижимым имуществом, трудоустройством и подбором персонала, а также деятельности в области рекламы, права и бухгалтерского учёта», - подчеркивается в постановлении.
Эти исключения, говорится далее, обусловлены нынешней экономической ситуацией на российском рынке.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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