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Иностранцам упростили получение гражданства РФ

02 Октября 2014, 17:35 | В России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об упрощенном порядке приема в российское гражданство отдельных групп иностранных предпринимателей и инвесторов, сообщает «Итар-Тасс».

«В целях привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику упрощённый порядок приёма в российское гражданство распространяется на иностранных предпринимателей и инвесторов, занятых деятельностью, предусмотренной Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, за отдельными исключениями», - говорится в документе.

Далее в постановлении приводится целый перечень видов экономической деятельности, на которые льготный режим не распространяется.

«В частности, исключение составляют виды деятельности, связанные с оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, работой гостиниц и предприятий общественного питания, операциями с недвижимым имуществом, трудоустройством и подбором персонала, а также деятельности в области рекламы, права и бухгалтерского учёта», - подчеркивается в постановлении.

Эти исключения, говорится далее, обусловлены нынешней экономической ситуацией на российском рынке.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: иностранные инвестиции  гражданство 



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