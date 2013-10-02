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Близнецам не советуют спекулировать
Гороскоп с 7 по 13 октября
Овен. Овнам рекомендуется быть внимательнее к поведению деловых партнеров. Не исключено, что они нарушат взятые на себя обязательства. Также воздержитесь от подписания важных договоров. Это хорошее время для урегулирования финансовых вопросов, можно брать и давать деньги взаймы.
Телец. Тельцам на этой неделе следует правильно распределять нагрузку на работе. В это время ваше самочувствие может ухудшиться, из-за чего снизится уровень работоспособности. Сейчас подходящее время для индивидуального обслуживания клиентов.
Близнецы. Близнецам звезды советуют сосредоточиться на текущих делах, особое внимание обращать на мелкие детали. Это неподходящее время для экспериментов, изменения методов работы. Воздержитесь от заключения рискованных спекулятивных сделок.
Рак. Раки на этой неделе могут столкнуться с осложнениями при подготовке отчетов о проделанной работе. Также нелегко придется тем, кто планировал завершить строительные работы: вас могут подвести подрядчики. Удачно сложатся дела у студентов и тех, кто занимается творческими видами деятельности.
Лев. Многим Львам на этой неделе придется часто сталкиваться со случаями нарушения договоренностей. Особенно это относится к торгово-закупочной деятельности. Между тем удача ждет офисных служащих: не исключено улучшение условий труда.
Дева. Доходы у Дев на этой неделе могут быть весьма нестабильными. Не исключены и непредвиденные расходы. Попробуйте компенсировать финансовые сложности расширением деловых связей и вовлечением людей в сферу своих экономических интересов.
Весы. Весы на этой неделе будут настроены весьма свободолюбиво и могут начать действовать, не учитывая мнения своих деловых партнеров. Такого поведения следует избегать, иначе возможны конфликтные ситуации. Старайтесь воздерживаться от личных инициатив и сосредоточиться на практической работе, добросовестно выполняя свои обязанности.
Скорпион. Скорпионам на этой неделе лучше не браться за работу, связанную с тайными расследованиями и контактами с незнакомыми людьми. Будьте осмотрительнее при работе с информацией: вы можете стать жертвой обмана. Действуйте самостоятельно и творчески, тогда успех будет вам обеспечен.
Стрелец. Многим Стрельцам на этой неделе придется столкнуться с неожиданностями. Постарайтесь не менять свои планы и действовать последовательно. Не поддавайтесь влиянию со стороны коллег и единомышленников: следуя их советам, вы лишь усложните себе путь к цели.
Козерог. У Козерогов на этой неделе могут происходить изменения на основной работе. Возможны кадровые перестановки среди руководства. Постарайтесь не вступать в споры по принципиальным вопросам. Это может негативно отразиться на вашей карьере.
Водолей. Удачно сложатся дела у Водолеев, работающих в крупных организациях и имеющих стабильный доход. Гораздо сложнее будет студентам и всем, кто занимается повышением уровня профессионального образования. Возможно, вам придется столкнуться с вопросами, ответа на которые у вас не будет. Это не лучшее время для командировок.
Рыбы. Рыбам на этой неделе удастся укрепить свои деловые связи с коллегами из других стран и регионов. Возможно, вы повысите уровень знаний в ходе общения на специализированных форумах в Интернете. Между тем это не лучшее время для управления финансовыми потоками: возможны ошибочные вложения.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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