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63% россиян считают, что школа не дает практически никаких полезных навыков

02 Сентября 2015, 10:00 | В России

Российская школа повторяет главную ошибку школы советской - забивает головы детей огромным массивом информации, которая им никогда не пригодится в жизни

Школа не дает достаточного количества полезных практических навыков и умений, считает 63% россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала Superjob, проведенного в преддверии Дня знаний, 1 сентября, пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия». О достаточном уровне школьной подготовки говорят только 19% опрошенных. Показательно, что чаще других о том, что школа не дает практических знаний и навыков, недавние выпускники - молодежь в возрасте до 24 лет (69%).

Участники опроса оценили по пятибалльной шкале, насколько современное российское школьное образование способствует развитию у детей практических умений и таких характеристик, как критическое мышление, внимание, воображение и память.

Выяснилось, что россияне в среднем оценивают способность школы развивать эти качества «на троечку». Лучше всего, по мнению респондентов, школа развивает память (средний балл - 3,1). Хуже всего - практические умения (средний балл - 2,5).

Среди основных навыков, упущенных современной системой образования, респонденты часто называли коммуникативные навыки (9%) и этикет (8%).

Еще 7% считают, что следует углублять знания по основам безопасности жизнедеятельности и способам выживания в нестандартных условиях. Столько же россиян уверены, что современных школьников нужно готовить к работе на компьютере: изучать программы, учиться машинописи и методу слепой печати.

6% респондентов хотели бы вернуть в школу профориентацию. Также, по мнению опрошенных, школьников необходимо обучать финансовой и правовой грамотности (6% и 5% респондентов соответственно). Еще 5% считают, что нужно усилить спортивную подготовку, ввести занятия по самообороне и боевым искусствам. По 4% опрошенных предлагали ввести в школьный курс уроки логики и уроки доброты, гуманизма и толерантности.

Лишь 3% россиян хотят, чтобы детей обучали на курсах по способам оказания неотложной помощи, половому воспитанию, автовождению, основам религии, основам предпринимательства, начальной военной подготовки и психологии.

Столько же опрошенных считают, что современным ученикам нужно погружение в иностранные языки: больше часов учебной нагрузки и общение с носителями языка. О недостаточном развитии патриотизма и творческих способностей, отсутствии самостоятельности, навыков поиска и обработки информации у современных детей говорили по 2% респондентов.

Глава всероссийского фонда «Образование» Сергей Комков согласен с мнением о том, что школа не дает достаточного количества полезных навыков.

- Люди правы. Школа должна заниматься не только обучением, но и воспитанием. А у нас последние 20 лет как раз учат писать-читать-считать, но не выполняют социальную функцию, - считает эксперт.

По мнению Комкова, школьная программа должна быть дополнена развивающими занятиями по выбору.

- Это работа с творчеством, кружки, секции, студии, элементы профориентации. Такие занятия должны быть обязательными, но при этом нужен выбор из нескольких дисциплин: кто-то, например, тяготеет к изобразительному творчеству, а кто-то - к музыкальному, - объясняет Комков.

Стоит отметить, что в последнее время регулярно звучат предложения о дополнении школьной программы. Так, например, предлагалось ввести уроки кибербезопасности, уроки безопасного селфи, уроки по подготовке к армии, уроки здорового образа жизни, уроки здорового питания и уроки по туризму. Пока что ни одно из этих предложений не было воплощено в жизнь.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: superjob  школа  образование 



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Комментарии

  • Виктор17:23, 02.09.2015#

    Неужели прозрение в головах? . . . . . . . .

  • Р‚СћР В Р’17:23, 02.09.2015#

    И егэ отмените падлы

  • Пётр17:24, 02.09.2015#

    Второй иностранный - приказ США. Школу контролируют кураторы США. см. материалы НОД

  • Псевдоним18:11, 02.09.2015#

    Давно надо отменить тригонометрию, тангенсы-котангенсы, синусы-косинусы. Кому в жизни это пригодится?

  • Псевдоним19:06, 02.09.2015#

    дебилу точно не пригодится

  • ВВП19:03, 02.09.2015#

    Давайте нахр. . . н все отменим, будем вторым Узбекистаном. Советская теоретическая школа считалась одной из самых сильных в мире. Китай пошел по советской системе. А России нужно все отменить. Последний чемпионат мира по математике в Таиланде показал уровень наших школьников. мы оказались на 8 месте. Первые места заняли США, Китай, Северная Корея. Вот такая вот херня Господа.

  • Zade09:48, 03.09.2015#

    Как всегда один вопрос: если вы в СССР были такие умные, то почему такие бедные?

  • СССРј12:53, 03.09.2015#

    Мы не были бедными. Каждый второй мог иметь автомобиль, но была проблема с приобретением, но это была проблема из-за того, что это была убежденность государства в здоровом образе жизни населения. Так как чем больше автомобилей, тем хуже экология, тем больше заболеваемость, в том числе и раком, тем выше % населения с ожирением, так как люди разучились ходить, точнее лень-матушка. Так что про бедность не надо. Зато сейчас богатые. Зарплата средняя чуть выше 600 бакинских рублей, вот блин забогатели.

  • Псевдоним21:58, 02.09.2015#

    Вот и показан процент нежелающих учиться и трудиться-те самые 69% в возрасте до 24 лет. А если кто критикует систему, так надо идти в нее и исправлять. Что?Нет желающих?Знаний не хватает и "тяму" нет?Так сидеть тогда и не чирикать. Да и нашли уровень опрашиваемых. Пользу от образования в ШИРОКОМ смысле понимаешь после 40 лет. А неудачники вообще никогда не поймут-у них все заменяет зависть со всеми вытекающими последствиями. Кто только работать-то в стране будет как должно?

  • выпускник23:11, 02.09.2015#

    за такие учительские зарплаты: 15тр в месяц- за 18 уроков в неделю, ваших детей еще и творчеству учить!? ну оборзели. сами то за копейки работать не будете.

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