Доходы из ресторанов уходят вместе с дымом

Некоторые рестораторы уверяют, что они из-за антитабачного закона потеряли до 20% продаж. Пока…

По данным Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО), после введения запрета с 1 июня на курение в ресторанах, кафе и барах продажи в заведениях общепита упали на 15–20%. Об этом «Известиям» рассказал президент ФРИО Игорь БУХАРОВ.

Снижение продаж подтвердили в сетях кофеен «Шоколадница» и «Кофеин», а также в ряде ресторанов. Эксперты ожидают, что падение продаж увеличится до 30%. Между тем, по словам председателя совета московского отделения «Опоры России» Александра Жаркова, предприниматели попросили разобраться, можно ли курить на летних верандах, прокуратуру, так как московские и федеральные чиновники до сих пор не пришли к единой позиции по этому вопросу.

- На сегодняшний день у разных предприятий общественного питания в Москве спад в товарообороте 15–20%, - сказал Игорь Бухаров. - Это очень серьезно. Это данные по кафе, ресторанам, барам. Клубы мы не считали.

Больше всего, по его словам, пострадали кофейни и бары. Люди привыкли приходить туда главным образом не поесть, а пообщаться - за чашкой или бокалом и имея при этом возможность курить. Падение продаж было ожидаемым.

- Наши коллеги в Европе говорят, что в течение первого года, когда начинает действовать запрет, падение очень серьезное, - сказал Игорь Бухаров. - В пабах, например, оно составляло 30%. Потом клиенты возвращаются, привыкнув и приспособившись к запрету. Но к этому времени часть заведений разоряется.

По его словам, при сравнении Москвы с другими европейскими столицами нужно учитывать, что у нас курильщиков больше, а заведений общепита меньше, поэтому прямых параллелей проводить нельзя.

Игорь Бухаров отметил, что в его заведениях (рестораны Courvoisier, «Шатер», «Ностальжи» и др.) спад продаж также чувствуется, но еще не подсчитаны точные цифры.

Владелец банкетного комплекса S.H.E.L.K и сети кофеен «Кофеин» Евгений КОГАН также рассказал о снижении продаж.

- В банкетном комплексе на данный момент снижение незначительное, - сказал Евгений Коган. - Это может быть связано с тем, что люди идут в ресторан еще забывая, что там нельзя курить. Я предполагаю, что в дальнейшем падение будет более существенное, но, конечно, не 20%. Эти цифра, на мой взгляд, завышена. Думаю, оно будет в пределах 10%.

В кофейнях, как рассказал Евгений Коган, падение и сейчас составляет 10%, а в будущем может дойти до 15%.

- Но это временное явление, - уточнил ресторатор. - Потом ситуация стабилизируется, и люди начнут возвращаться.

Тенденцию подтвердили и в «Шоколаднице».

- Некоторое снижение есть, - сказала гендиректор сети Тамара ШЕСТЕРИНА. - Думаю, в пределах 10%.

- У нас тоже есть информация о том, что продажи в заведениях общепита снизились, - сказала гендиректор консалтинговой компании Restcon Елена ПЕРЕПЕЛИЦА. - Не могу сама назвать точную цифру, но похоже, что у ФРИО цифра верная.

По ее словам, как минимум половина клиентов, которая временно бойкотирует общепит, туда вернется.

- Люди привыкли с друзьями встречаться не в квартирах, а в заведениях общественного питания, - сказала она. - Вряд ли это изменится.

Эксперт отметила, что строгость рестораторов по отношению к клиентам, которые хотят покурить несмотря на запрет, будет зависеть от строгости правоохранительных органов к самим рестораторам. Если штрафы будут неминуемыми, администрация заведений не захочет смотреть на курильщиков сквозь пальцы.

По мнению Александра Жаркова, московский общепит может потерять 20–30% выручки из-за запрета на курение. Как он отметил, при разработке закона предполагалось дать потребителям адаптационный период: не имея возможности курить в помещении, они могли бы делать это на летних верандах. Именно поэтому новые правила вступили в силу летом. Но на практике никакого адаптационного периода нет.

Большинство предпринимателей, по словам Александра Жаркова, не позволяет клиентам курить в том числе и на летних верандах. При этом региональные и федеральные власти до сих пор занимают по этому вопросу разные позиции. Департамент торговли и услуг утверждает, что курить там нельзя. Минпромторг дал разъяснения, что антитабачный закон не содержит положений, которые бы это запрещали.

- Мы обратились к прокурору с просьбой дать свои разъяснения, чтобы исключить двоякое толкование закона, - рассказал Александр Жарков. - Также мы обратились к главе управления Роспотребнадзора Елене АНДРЕЕВОЙ. С ней достигнута договоренность о том, что управление не будет проводить проверок на летних верандах до того, как московская прокуратура не даст свое разъяснение.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.