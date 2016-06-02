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Русфонд: Как мы начали делать сайт и не можем остановиться
21 мая 2016 года исполнилось 15 лет одному из старейших благотворительных сайтов в России – rusfond.ru. Он начал работать в 2001 году. В первое время только воспроизводил полосы фонда в газете «Коммерсантъ», но в 2004-м стал самостоятельной площадкой для сбора пожертвований. За 2015 год сайт собрал полмиллиарда рублей – почти треть сборов всех телевизионных и газетных площадок Русфонда, пишет Деловая газета "Золотой Рог" - партнер "Русфонда".
Сегодня сайт посещают пять тысяч человек в сутки; наши баннеры крутятся на лучших интернет-ресурсах рунета – rbc.ru, lenta.ru, kommersant.ru, vesti.ru, gismeteo.ru; наши тексты и фотографии ребятишек Русфонда воруют мошенники и выдают себя за нас, создавая фальшивые сайты с похожим макетом – похожим настолько, что поисковые машины начинают выдавать желаемое за действительное (обо всем этом мы регулярно докладываем в правоохранительные органы и даже завели специальную рубрику «Мародеры»); нас под микроскопом изучают прокуратура и налоговая; в почте фонда встречаются обращения типа «Здравствуйте, Русфонд Российской Федерации»…
А начиналось это все буквально на коленке, когда создатель Русфонда Лев АМБИНДЕР пришел к своему сыну (то есть ко мне), тогда инженеру-технологу рекламной службы «Коммерсанта», с предложением сделать благотворительный сайт: «то же, что в газете, только в интернете».
Дело прошлое, наш первый макет был довольно точно заимствован с сайта немецкого производителя автомобилей Porsche. Он был прост, как гоночный автомобиль, и состоял из плотно подогнанных кубиков. Второй макет стал переработанным вариантом первого, появилось больше информации на главной странице, по-новому была оформлена страница писем. Именно в этом варианте сложились общие принципы оформления сайта. Основой стали просьбы о помощи больным детям и все, что вертится вокруг ребенка: письмо мамы или опекуна, заключение врача и описание метода лечения, бюллетень о состоянии здоровья и проведенных операциях, журналистские материалы на благотворительные темы, отражение социальной активности компаний. Мы придумали html-баннеры, которые можно было размещать на сайтах наших друзей, и отработанные письма автоматически менялись на новые… Затем грянул кризис, и возник третий, кризисный? дизайн – важно было сосредоточить читательское внимание на чем-то одном: история ребенка, рассказанная на полосе «Коммерсанта», стала основным содержанием главной страницы rusfond.ru.
С тех пор мы только наращивали темп, совершенствовали сайт. Читатели требовали простых способов перевода денег – мы ввели эквайринг, подключили новые платежные сервисы, протестировали отправку и счетчики SMS-сообщений для наших сюжетов на «Первом». И одновременно расширяли отчетность для требовательных читателей и телезрителей.
Игра в кубики не отпускает до сих пор: вот уже год мы работаем над новым макетом, пятым по счету. Добавятся новые функции – как всегда, с учетом пожеланий читателей. 25 января мы запустили мобильное приложение для айфона.
За три месяца приложение скачали 1750 человек. Пожертвования составили 1 680 362 руб. На очереди приложение для Android. Присоединяйтесь!
Сергей АМБИНДЕР, арт-директор Русфонда.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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