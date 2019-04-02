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Бизнес-гороскоп: Водолеям советуют заткнуть денежную течь

02 Апреля 2019, 18:20 | В России

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля

ОВЕН. Для вас сейчас важно не прослыть скупым человеком, но и транжирить деньги не стоит. В четверг вам понадобится осторожность, чтобы вывести на чистую воду интриганов, плетущих вокруг вас сети. И вам даже удастся извлечь из этого выгоду, если подойти к ситуации с умом.

ТЕЛЕЦ. В понедельник и вторник вероятны интересные деловые предложения, но прежде чем их принять, необходимо все продумать. Надежда на авось приведет к тому, что все пойдет не совсем так, как бы вам этого хотелось. В среду и в четверг придется много работать.

БЛИЗНЕЦЫ. Начальство будет на вашей стороне. Именно ваши идеи принесут прибыль. Даже конкурентам придется это признать. Четверг будет благоприятен для подписания договоров и соглашений. В выходные стоит пройтись по магазинам.

РАК. Возможны определенные проблемы в области финансов, но это вовсе не означает, что вам нужно отказывать себе в необходимых приобретениях и покупках. Очень скоро вы получите прибыль. Или сможете рассчитывать на новую, весьма перспективную, работу.

ЛЕВ. Ситуация, сложившаяся на работе, способствует стабилизации материального положения. Во вторник возможны крупные денежные поступления. В пятницу вас могут ожидать выгодные деловые предложения, которые лучше поскорее принять.

ДЕВА. В финансовом потоке, текущем в сторону вашего кармана, возможно временное затишье. Придется заняться поиском дополнительного источника дохода. Тем более, что материальная помощь может понадобиться вашим близким.

ВЕСЫ. Неделя весьма удачна в финансовом плане. В понедельник может прийти важная информация, которая поможет вам добиться цели. В среду вероятны денежные поступления. В выходные стоит забыть о работе и восстановить силы.

СКОРПИОН. Вас ждет весьма выгодный заказ, который вы исполните быстро и качественно, что укрепит вашу репутацию. Можете ожидать крупные финансовые поступления в пятницу. Порадуйте своих близких приятным подарком.

СТРЕЛЕЦ. На нынешней неделе многие финансовые дела могут решиться самым благоприятным для вас образом. В понедельник лучше держаться подальше от магазинов - результаты приобретений могут вас сильно разочаровать. А вот в среду покупки окажутся весьма удачными, еще и со скидкой.

КОЗЕРОГ. Финансовое положение будет достаточно стабильным. Но много времени может уйти на оформление бумаг и отчетов. К среде появятся новые партнеры, в которых вы заинтересованы. В выходные вы вполне можете позволить себе удовлетворить пару-тройку ваших маленьких слабостей, а вот с крупными покупками желательно повременить.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели возможны непредвиденные затраты, после чего нужно будет больше экономить и покупать только самое необходимое. В пятницу вероятны денежные поступления, но эту сумму лучше отложить.

РЫБЫ. В понедельник стоит серьезно обдумать идею нового делового партнерства, спешить не стоит, но и откладывать дело в долгий ящик тоже не надо. В четверг не исключены конфликты и споры по рабочим вопросам. Будьте дипломатичнее.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: прогноз  гороскоп 



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