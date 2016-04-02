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В России создадут Федеральный центр по образованию для инвалидов

02 Апреля 2016, 16:40 | В России

В России решено создать Федеральный методический центр, который будет курировать вопрос доступности и организации образования для людей с ограниченными возможностями, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как пояснили в пресс-службе Минобнауки, которое является куратором проекта, обеспечение безбарьерного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к профессиональному образованию, в том числе среднему профессиональному, является как одним из приоритетных направлений государственной политики в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в целом, так и важной составляющей реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы.

В ведомстве также отметили, что на сегодняшний день проблема определения, обоснования и реализации специальных институциональных, организационно-управленческих и психолого-педагогических условий, необходимых для образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, не получила комплексного решения.

— В целях создания необходимых организационных и методических условий для организации в субъектах инклюзивного образования и профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в настоящее время создается Федеральный методический центр, — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минобрнауки.

В настоящее время формируется общая информационная база о получении профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе информационная база о выявляемых нарушениях в реализации органами исполнительной власти требований федеральных нормативных правовых актов. Действующие в субъектах образовательные организации не имеют единого координирующего центра по обеспечению их взаимодействия в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения инвалидов. По мнению ведомства, такой орган целесообразно создать на базе федеральной образовательной организации, наделив его функциями по координации деятельности образовательных организаций. Однако какая именно образовательная организация будет координатором, в ведомстве не уточнили.

Предполагается, что к основным функциями профильного федцентра будут относиться:  разработка нормативной и организационно-распорядительной документации; создание и курирование, методическое обеспечение деятельности базовых профессиональных образовательных организаций; проведение вебинаров и семинаров, повышения квалификации; сопровождение отбора (рассмотрения) заявок субъектов РФ на получение федеральных субсидий на поддержку региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования; организация, сопровождение и мониторинг конкурсов профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ОВЗ; обобщение данных мониторингов получения СПО и профессионального обучения инвалидов и обучающихся с ОВЗ, обработка и анализ данных, подготовка оперативных справок и аналитических материалов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: образование  ограниченные возможности  нарушение  барьер  инклюзивность  инвалид  среда 



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