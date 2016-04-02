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Социальная сеть "ВКонтакте" начала смахивать на "Фейсбук"
Социальная сеть «ВКонтакте» полностью изменила внешний вид вэб-версии. Теперь официальным логотипом является не «ВКонтакте», а VK, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В новом дизайне отсутствует копирайт основателя соцсети Павла Дурова, который традиционно располагался внизу сайта. Как пояснили «Известиям» в пресс-службе «ВКонтакте», новый дизайн создавался новой командой, поэтому копирайт Дурова был убран.
- Работа над новым дизайном велась на протяжении последних полутора лет. Мы тщательно изучали, продумывали и создавали заново каждый элемент, - прокомментировал операционный директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов.
Увеличились ширина экрана и шрифт. Все иконки полностью перерисованы. Миниатюры аватаров пользователей теперь круглые, а не квадратные. Фотографии стали крупнее, теперь они отображаются в новой верстке: исчезли пробелы между фотографиями.
Блоки и разделы поменяли свое расположение. Появилось несколько новых функций.
Раздел «ответы» полностью пропал из левой колонки меню, теперь он вынесен наверх в шапку сайта, по такому же принципу организована работа кнопки оповещений в Facebook. Если у американской соцсети она изображена в виде глобуса, то у «ВКонтакте» похожа на колокольчик. Пользователь может самостоятельно выбрать, о чем получать уведомления. Здесь отображаются отметки «Мне нравится», заявки на добавление в друзья, упоминания, дни рождения друзей и другие события.
В шапку сайта вынесено имя пользователя и маленькая фотография, при нажатии можно перейти к своей странице, поменять настройки или обратиться в поддержку. Музыкальный плеер также вынесен в шапку сайта, где можно управлять аудиозаписями.
Раздел сообщения полностью переработан. Теперь недавние диалоги и текущий открытый чат умещаются на одном экране.
В разделе «Новости» теперь можно выбрать вид ленты - хронологическая либо интеллектуальная. Хронологическая показывает новости в том порядке, в котором они публикуются. Интеллектуальная же выберет самые интересные для пользователя новости, как это реализовано у Facebook.
В разделе группы в правый блок вынесены рекомендации с популярными сообществами. Рекламные сообщения в левом блоке стали значительно крупнее.
Автором первого дизайна у «ВКонтакте» был основатель соцсети Павел Дуров. Он задал вектор развития дизайна. Основным дизайнером «ВКонтакте» был Андрей Добромыслов, который рассказал «Известиям» свое отношение к изменениям. По его словам, новый дизайн «неплох».
- Не вызывает ни радости, ни разочарования. Мне даже не хочется кричать «Верните стену!», что, согласитесь, не в стиле «ВКонтакте», - сказал Добромыслов. - Выросло чувство «фейсбучности» (некоторые решения очень сильно напоминают те, что у Facebook. - «Известия»). Почему-то сильно увеличилась в размере реклама.
Добромыслов рассказал, что к главной странице и разделу «Фотографии» нареканий нет. А вот проблемы есть с просмотром фотографий. Если раньше комментарии располагались под изображением, то сейчас они слева от фотографии. Так же это организовано у Facebook.
- Просмотрщик фото с двумя колонками ужасен. Уверен на 95%, что его даже отключат на этапе тестирования нового дизайна. Старый был круче, и все его любили, - добавил Добромыслов.
Александр Гришин, руководитель отдела дизайна Badoo, уверен, что редизайн не стал «революцией» для пользователей, а сохранил преемственность с предыдущей версией.
- Сайт стал «чище» и спокойнее для восприятия. Обновились элементы интерфейса - на более актуальные. В целом сайт стал более современным с точки зрения пользовательского опыта и нынешних подходов к интерфейсу, - прокомментировал Гришин.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Соцсеть «ВКонтакте» была создана в октябре 2006 года Павлом Дуровым. За 10 лет существования сайта дизайн менялся незначительно. Самое заметное нововведение соцсети было связано с изменением расположения раздела «Новости» в 2010 году. Тогда новостной сервис появился на том месте, где раньше была «Стена». Это возмутило некоторых пользователей, так как они долго копили на ней записи - поздравления с праздниками, открытки, нарисованные с помощью сервиса «Граффити», и многое другое. Часть пользователей разместила на своих аватарах надпись «Дуров, верни стену! Мы против микроблога». После этого ленту перенесли в раздел «Мои новости» и вернули «Стену».
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