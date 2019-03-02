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Зарплаты чиновников продолжают динамично расти

02 Марта 2019, 13:00 | В России

Напомним, что в целом по стране доходы населения падают уже шестой год подряд

Средняя зарплата государственного служащего в федеральных органах в 2018 году равнялась 126,6 тыс. руб., следует из данных Росстата. Это выше средней заработной платы россиянина (43,4 тыс. руб.) почти в три раза, пишет газета «Золотой Рог».

Из данных ведомства следует, что больше всего получают работники аппарата правительства — 240,4 тыс. руб., администрации президента — 236,7 тыс. руб. и Совета Федерации— 186,4 тыс. руб. При этом в Счетной палате средняя зарплата составляет 186,3 тыс. руб. Чуть меньше получают в Госдуме — 158,9 тыс. руб.

Меньше всего получают работники Роснедр(62,2 тыс. руб.), Росархива (63,2 тыс. руб.) и Росрезерва (64,2 тыс. руб.).

При расчете средней зарплаты учитывалось только количество и доход служащих в центральных аппаратах ведомств и министерств. В расчет не брались такие службы, как ФСБ, СВР, ФСО и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и Главного управления спецпрограмм президента (ГУСП).

Напомним, за последние 11 лет доля доходов населения, полностью зависящих от выплат из бюджета, выросла с 22% до 34%, а доля расходов консолидированного бюджета, направляемых на поддержку домохозяйств,— с 45% до 60%.

Между тем, ученые наглядно показали обеднение жителей страны за последние пять лет.

 
 

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: администрация  Росстат  зарплата  президент  доход 



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Комментарии

  • Псевдоним13:48, 02.03.2019#

    В россиянии появилась новая порода "" Прикарытник Обыкновенный"" - места обитания административные здания учреждений гос. управления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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