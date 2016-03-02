Чиновникам запретят iPhone и Gmail

Правовое управление аппарата Госдумы не поддержало предложение депутата-коммуниста Вадима Соловьева запретить всем госслужащим работать с гаджетами и программами, которые могут содержать «закладки» от иностранных компаний, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Депутат предлагал внести соответствующие изменения в закон «О государственной гражданской службе». Свое предложение он мотивировал в пояснительной записке так: «Гражданскими служащими широко используются программные продукты (например, некоторые поисковые системы интернета или мессенджеры для отправки сообщений) и технические средства связи (например, некоторые модели телефонов), посредством которых иностранные разведки могут относительно легко получать сведения конфиденциального характера и служебную информацию», пишут «Известия».

Вадим Соловьев напомнил, что в августе 2015 года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев раскритиковал использование Google, Yahoo! и WhatsApp в госструктурах. Список «неблагонадежных» систем должен утверждать президент России, записано в законопроекте.

По мнению правового управления, Вадим Соловьев размахнулся слишком широко — «вызывает сомнения необходимость распространения предлагаемого запрета на всех гражданских служащих, учитывая, что не все гражданские служащие оперируют при исполнении должностных обязанностей сведениями, составляющими государственную, служебную или иную охраняемую законом тайну».

Непонятно также, предлагается ли запретить чиновникам пользоваться «неблагонадежными» гаджетами и программами в нерабочее время в личных целях, отмечается в отзыве.

— Я готов к обсуждению, можно рассмотреть коррективы, — заявил «Известиям» Вадим Соловьев.

Рассмотрение законопроекта в профильном комитете Госдумы — по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления — назначено на март. В пресс-службе комитета сообщили, что заключения правительства не требуется. Но правительство имеет право прислать его в Думу. В Минкомсвязи России не ответили на вопрос, готовят ли заключение правительства по данной теме.

— Чиновник должен работать, а не сидеть в социальных сетях и других подобных сервисах. Тем более что ситуация вокруг России сейчас сложная, — считает первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин.

По его мнению, необходимо создать российские технологии — и тогда уже ограничивать иностранные.

Гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов считает, что запретить пользоваться непроверенными IT-системами нужно всем госслужащим независимо от доступа к гостайне.

— Беспокоит не только сохранность гостайны, но и утечка информации об обстоятельствах жизни чиновника. Если руководство ведомства не знает, что он владеет офшором, а иностранная спецслужба знает, это может повлечь негативные последствия.

Список «неблагонадежных» технических средств может подготовить администрация президента РФ, считает Ашманов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.