Пребывание в декрете в России могут продлить до 14 лет

Время, которое женщина тратит на уход за ребенком, хотят включать в пенсионный стаж целиком

Время, которое женщина тратит на уход за детьми, должно быть включено в ее общий трудовой стаж. Такое предложение выдвинула уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Но у каждой действительно благой инициативы есть свои подводные камни. Кроме того было бы неплохо помнить и про мужчин.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила включать время, которое женщина тратит на уход за детьми, в общий трудовой стаж. «До 18-летия, хотя, может быть, он и меньше, потому что 18 лет - совсем взрослый ребенок. Верхний возраст подлежит обсуждению, но это может быть от 14 до 18 лет», - предложила омбудсмен.

Сейчас в Трудовом кодексе зафиксирована норма, согласно которой отпуск по уходу за детьми до полутора лет засчитывается в страховой стаж. Если женщина хочет и дальше заниматься ребенком, это в расчет стажа при начислении пенсии уже не пойдет.

Инициатива омбудсмена не вызвала всплеска энтузиазма у депутатов Госдумы. Первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко назвал эту идею «сырым предложением». По его словам, «стаж играет роль [при начислении пенсии], но это не единственный показатель, он находится в сочетании с уплачиваемой зарплатой. Тут возникает вопрос – какая будет начисляться заработная плата или пенсионные баллы женщине, которая не будет работать, пока ее ребенку не исполнится 14 лет», – отметил депутат.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев также заявил о необходимости «проработки» инициативы. «Если говорить о стаже вообще, это вопрос сложный, который нуждается в дополнительном изучении и проработке, потому что ведь в данном случае надо понять, кто тогда будет выплачивать за данного человека взнос в Пенсионный фонд. Поэтому эта инициатива нуждается в тщательной проработке», – сказал он.

Известная своими эксцентричными высказываниями про запрет секса с иностранцами и сайтов знакомств депутат Тамара Плетнева не согласилась с тем, что мать должна за госсчет сидеть с ребенком после трех лет: «А сколько времени? До трех лет, чтобы в детсад брали? Я согласна. А если вот так, без срока, все время – можно до 18 лет сидеть. Тут нужно внимательным быть. До трех – да, потом выбираешь, чтобы были места в детсадах, чтобы была работа. Женщина не может сидеть (дома) все время», – заявила коммунистка.

Глава Федерации профсоюзов Михаил Шмаков в принципе согласен с инициативой, но тоже считает, что ее нужно обсуждать: «В этой идее нет ничего плохого, но для ее реализации надо гармонизировать все законодательство. Как идею надо рассматривать, прежде всего, в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».

То есть можно резюмировать, что депутаты и профсоюзы не выступили против, но и не проявили чрезмерного энтузиазма.

Это, конечно, выглядит на первый взгляд несколько странно. Повышение рождаемости – одна из важнейших стратегических задач Российской Федерации. Исполнению этой задачи содействуют материнский капитал на второго ребенка, составляющий в этом году 453 026 рубля, программа по ликвидации очереди в детские сады, успешно завершенная в большинстве регионов в позапрошлом году, новая программа по ликвидации второй смены в школах, строительство в российских городах перинатальных центров с самым современным оборудованием и множество других государственных инициатив.

Включение воспитания детей в трудовой стаж – пусть не до 18 лет, как сперва предложила Москалькова, и не до 14, как она почти сразу скорректировала свою инициативу, а хотя бы до школы, безусловно, смотрелось бы обоснованно в общей логике госполитики в этом направлении.

Но пока действительно не очень понятно, как конкретно реализовывать данную идею. Сейчас уход за ребенком могут включить в стаж только уже работающие мамы, чья трудовая книжка где-то лежит. Если рожает студентка или безработная, то ни о каком стаже речи не идет. Будет ли у нее возможность начинать стаж со дня родов?

Механизм расчета пенсии сложен, и похоже, что механическое увеличение стажа без выплат в реальности мало скажется на размере будущей пенсии. А денег на то, чтобы платить всем желающим женщинам пособие, сравнимое по размеру со средней зарплатой на протяжении семи или более лет, в бюджете нет и явным образом не предвидится. Таких денег нет даже в очень социальных бюджетах скандинавских стран, на которые все равняются в этом вопросе (притом что рождаемость там невысокая).

Но, безусловно, двигаться в направлении увеличения материальной поддержки воспитания детей можно и нужно – исходя из возможностей государства и не впадая ни в чрезмерную экономию, ни в популизм.

Отметим, что предложение включать в стаж время ухода за ребенком – не единственная сегодняшняя инициатива Москальковой, выступавшей на мероприятии по случаю старта проекта «Сотрудничество в области реализации Национальной стратегии действий РФ в интересах женщин на 2017–2022 годы» в московском офисе Совета Европы.

Она также предложила максимально содействовать дистанционной работе молодых мам, в том числе находящихся на госслужбе. Понятное дело, что есть специальности, требующие присутствия на рабочем месте, но многие офисные сотрудники вполне могут выполнять 90% своих обязанностей из дома.

Не обошлось и без неожиданных идей: «В качестве профилактической меры наказания за насильственные действия в семье некриминального характера я бы предложила в течение полугода переводить заработную плату супруга на счет супруги, чтобы только она распоряжалась деньгами супруга», – предложила Москалькова в ходе общения с журналистами. По ее словам, это вызовет, конечно, широкое обсуждение среди мужчин и отторжение. «Но пусть теперь он просит деньги на бутерброды у нее!»

Вопросы эта инициатива вызывает по одной простой причине – рабство в России запрещено даже для уголовников, а не получать деньги за свою работу – это рабство. Впрочем, вероятно, омбудсмен все-таки шутила.

Вообще, при всей прогрессивности и правильности многих предложений Москальковой относительно включения времени ухода за ребенком в стаж и поддержке дистанционной работы, хотелось бы, чтобы и про мужчин тоже вспоминали в качестве воспитателей ребенка.

Между тем в СССР женщины начали работать наравне с мужчинами гораздо раньше, чем на Западе, и разрыв в зарплатах уверенно сокращается. В целом мужчины пока зарабатывают где-то на четверть больше, но во многих семьях мамы получают больше пап, а современный российский мужчина не видит ничего ужасного или унизительного для себя в том, чтобы взять больничный или даже отпуск по уходу за ребенком.

Поэтому если инициативы Москальковой дойдут до реального обсуждения, то необходимо включить в нее и мужчин. Им тоже уход за ребенком должен засчитываться в стаж, и им тоже должна быть предоставлена возможность работать из дома в случае семейной необходимости.

Это будет и справедливо, и современно.