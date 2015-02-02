Уголовное преследование не помешает службе в полиции

Госдума на днях одобрила во втором и в окончательном третьем чтении поправки в законы «О полиции» и «О службе в органах внутренних дел», изменяющие критерии к кандидатам на службу в МВД, сообщиает газета «Золотой Рог».

Как сообщает пресс-служба Госдумы, законопроект был подготовлен правительством в сентябре прошлого года во исполнение принятого в марте постановления Конституционного суда. В связи с жалобой группы граждан КС признал неконституционным обязательное и безусловное расторжение контракта о прохождении службы в органах внутренних дел с сотрудником и увольнение его со службы, если в отношении его уголовное преследование по делу частного обвинения прекращено в связи с примирением сторон либо преступление было декриминализировано.

«Обвиняемые по незначительным уголовным делам частного применения смогут служить в полиции, если они примирились со своими обидчиками», - рассказал заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.