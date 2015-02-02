Госпочта запретит россиянам удалять электронные письма о штрафах

Будущим пользователям сервиса электронных заказных писем «Почты России» (неофициальное название — госпочта) нельзя будет удалять письма, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на "Известия".

Таким образом, россиянин не сможет утверждать, что не получал e-mail о штрафе из ГИБДД или информации от судебных приставов. «Сервис не предполагает возможности удаления писем пользователями, а также получения ими писем от неидентифицированных отправителей, — рассказали „Известиям“ в пресс-службе ФГУП „Почта России“. — Система предполагает получение писем только от официально зарегистрированных отправителей (ведомств). Отправка сообщений гражданам осуществляется по специальному, непубличному интерфейсу. То есть произвольный отправитель не имеет возможности прислать гражданину какое-либо письмо».

По словам представителя «Почты России», сервис прошел тестовую эксплуатацию и в феврале 2015 года будет запущен в пилотном регионе — Московской области, во II квартале его планируется распространить и на другие регионы страны.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.