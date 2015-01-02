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При обращении к нотариусу гражданам не придется ждать восемнадцать дней

02 Января 2015, 09:00 | В России

"Золотой Рог" провел опрос: "Чего хорошего вы ожидаете в 2015 году?"

Виктор ПРИЩЕПА, президент Приморской краевой нотариальной палаты, заслуженный юрист Российской Федерации, советник юстиции I класса:

- Уходящий год явился этапом масштабных изменений в системе нотариата России, внедрены новые нотариальные действия при активном использовании информационных технологий. Надеюсь, что в наступающем году этот процесс продолжится и будут в полной мере реализованы принятые парламентариями законоположения, направленные на совершенствование правовых норм по всем актуальным направлениям развития гражданского общества нашей страны. Данная задача может быть решена в том числе с использованием потенциала нотариата.

Сегодня у граждан имеется возможность самостоятельного оформления прав на недвижимое имущество. Нотариальное оформление сделки с недвижимостью является альтернативным, многие выбирают ее нотариальное сопровождение, поскольку оно гарантирует гражданам защиту их имущественных прав и, самое главное, оперативность регистрации права собственности. Со следующего года при обращении к нотариусу гражданам не придется ждать восемнадцать дней, отводящихся на регистрацию их права, поскольку на основании нотариально удостоверенных документов она будет проводиться в течение трех дней, а с внедрением электронного порядка подачи документов - в течении одного дня. При этом нотариус несет полную имущественную ответственность за юридическую чистоту сделки, предусматривается также возможность использования депозита нотариуса для расчетов между сторонами.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: нотариус 



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