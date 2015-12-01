Бизнес-гороскоп на неделю: Стрельцам придется "стрелять" деньги

Гороскоп с 1 по 7 декабря от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio

Овен. Финансовое положение у представителей знака Овен не слишком стабильно, «золотых гор» ждать пока неоткуда, так что крупные покупки пока рекомендуется отложить до лучших времен.

Телец. Тельцы, ваши усилия могут сейчас не соответствовать плате за труд. Намекните об этом начальству, вполне вероятно, что босс понимает, что вы незаменимы, и согласится выплатить вам премию.

Близнецы. Вторая половина недели может порадовать вас дополнительными заработками. Но постарайтесь тратить деньги с умом. Впрочем, вы явно нуждаетесь в отдыхе, так что на путешествиях и развлечениях тоже не экономьте.

Рак. Финансовое положение начинает стабилизироваться, что позволит вам спокойно смотреть в будущее. При желании вы найдете дополнительные источники дохода. В четверг или в пятницу вероятны новые денежные поступления.

Лев. Вероятны незапланированные расходы на детей. На этой неделе возрастут ваши финансовые запросы и соответственно увеличатся расходы. Но не стремитесь к легкому заработку, тут возможен обман.

Дева. Будьте честны: ваше финансовое положение не так уж плохо, если не сорить деньгами направо и налево. Рассудительность и привычка все планировать помогут вам избежать финансовых проблем. В среду могут появиться неожиданные доходы.

Весы. На этой неделе имеющиеся в вашем распоряжении денежные ресурсы будут казаться вам недостаточными. Потому что хочется всегда больше. Сейчас не рекомендуется заниматься делами, которые требуют большой ответственности.

Скорпион. Вас ожидают крупные финансовые поступления. Ваше имя, репутация и авторитет будут работать на вас. Ожидайте заключения выгодных контрактов, получение крупного заказа, повышения по службе.

Стрелец. Ваши финансовые ресурсы начинают потихонечку таять. Так что не стоит вам тратить лишнего. Если нужно взять в долг, то лучше всего - у родственников. В четверг вероятны новые денежные поступления. Воскресенье - удачный день для покупок.

Козерог. В среду вы можете удачно найти новый источник дополнительного заработка. Будьте внимательны, иначе вы рискуете забыть или перепутать пин-код от своей банковской карты. В выходные благоприятны покупки и приобретения.

Водолей. Жизнь предоставит вам шанс подняться по карьерной лестнице, постарайтесь использовать его, и финансовые проблемы не будут больше беспокоить вас. Но для этого придется мобилизовать все свои силы.

Рыбы. При заключении важных договоров будьте предельно внимательны и обращайте внимание даже на незначительные мелочи. Финансовое положение можно считать благополучным, однако возможны незапланированные расходы на учебу или лечение.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.