Пожизненно лишать прав за смертельные ДТП в пьяном виде предлагают депутаты

Член комитета по транспорту Государственной думы Олег Нилов («Справедливая Россия») предложил пожизненно лишать прав водителей, которые в нетрезвом состоянии стали виновниками дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, пишут «Известия».

Кроме того, если у пьяного водителя не найдется достаточно средств для возмещения ущерба и выплаты компенсации при аварии, у него предлагается конфисковать автомобиль.

Законодательные предложения внесены в связи с резонансным ДТП, произошедшим в Калининграде. Сергей Кривченко, десять лет назад ставший виновником смертельного ДТП, за рулем джипа Lexus LX 570 в нетрезвом состоянии сбил насмерть двух женщин.

В декабре 2004 года, по данным депутата Нилова, Кривченко стал виновником ДТП, в котором погибли два человека при столкновении трех автомобилей. При этом депутат утверждает, что Кривченко тогда ушел от ответственности.

Критики предложений депутата указывают на то, что недисциплинированные водители могут ездить и без прав, а изымаемый автомобиль может принадлежать родственникам.

ZRPRESS.RU, Владивосток.