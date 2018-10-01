Россиянам разрешили жениться когда хочешь

Что изменится с 1 октября: штрафы для застройщиков, Яровая добралась до интернета, новые правила регистрации брака и другие нововведения

В октябре вступает в силу сразу несколько изменений в законодательстве РФ. Новшества затронут как пенсионеров (компании теперь должны отчитываться о сотрудниках пенсионного возраста), так и предпринимателей, которым обещают облегчить процедуру регистрации юридических лиц.

Кроме того, в стране увеличатся некоторые из действующих штрафов и появятся новые, в том числе для компаний-застройщиков. Подробнее о наиболее значимых нововведениях месяца читайте в традиционном материале «Известий».

В брак с открытой датой

С 1 октября (и как раз по окончании активного летнего «свадебного сезона») в России изменятся правила регистрации брака. Жених и невеста теперь смогут самостоятельно выбирать дату церемонии при условии, что это будет не раньше чем через месяц и не позже чем через год с момента подачи заявления.

Впрочем, в некоторых случаях — например, при беременности невесты — зарегистрироваться можно будет, не дожидаясь истечения минимального срока в один месяц.

При этом выбрать дату теперь можно будет дистанционно — подав заявление через портал госуслуг.

«Реализация предлагаемых изменений позволит гражданам самостоятельно выбрать дату государственной регистрации брака, в том числе дистанционно, без необходимости личной явки в органы записи актов гражданского состояния, с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», — отмечается в пояснительной записке к документу, опубликованной на сайте правовой информации. Посмотреть текст документа можно на официальном портале правовой информации.

О разработке законопроекта, предлагающего внести изменения в Семейный кодекс, объявили весной, летом документ одобрили в Госдуме. До сих пор регистрацию можно было провести только в определенный день: через месяц после подачи заявления.

Ожидается, что новые меры не только облегчат жизнь молодоженам, но и позволят лучше регулировать загрузку загсов, а еще — снизят коррупционную составляющую, поскольку раньше молодожены нередко пытались «договариваться» с сотрудниками, чтобы получить возможность провести церемонию в выбранные даты.

Долевое строительство: штрафы для компаний и чиновников

С октября в России начнут действовать новые штрафы, связанные с нарушениями в сфере долевого строительства. Как застройщикам, так и чиновникам теперь может грозить административная ответственность в случае, если компании вовремя не внесли информацию о долевом строительстве в Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС).

О начале работы сервиса Минстрой официально объявил в январе 2018 года, в мае был утвержден порядок размещения информации. В частности, в систему необходимо вносить информацию о проектах, связанных с привлечением средств дольщиков, сведения, касающиеся наличия разрешения на ввод объектов в эксплуатацию и деятельности застройщика в целом.

В июле 2018-го Кодекс об административных правонарушениях был дополнен статьей 13.19.3, предусматривающей ответственность как для представителей региональных органов исполнительной власти в случае, если на подведомственной им территории ведется долевое строительство, информация о котором не была внесена в ЕИСЖС, так и для самих застройщиков, не разместивших необходимую информацию или сделавших это с нарушениями.

Впрочем, наказания будут не самыми суровыми — чиновникам за такие нарушения придется заплатить 15–30 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. Но если на таком нарушении компанию или чиновника поймают повторно, наказание будет строже. Должностным лицам будет грозить штраф в размере от 40 тыс. до 80 тыс. рублей, а также дисквалификация на срок от года до трех лет. Юридическим лицам в этом случае нужно будет заплатить от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

Кроме того, за выдачу необоснованных заключений по документам, связанным с проектами долевого строительства, чиновникам будет грозить штраф 50–100 тыс. рублей.

Потенциальных пенсионеров поставят на учет

С начала октября компании, в которых работают сотрудники пенсионного возраста, должны будут предоставлять ежеквартальные отчеты в центр занятости. Делать это нужно будет не позже 15 числа следующего за окончанием квартала месяца.

Критики новой меры не исключают, что, опасаясь увеличения документооборота, компании постараются по возможности не нанимать сотрудников предпенсионного возраста (пока в России не были приняты законы, защищающие их права).

При этом новое требование затронет только компании, сотрудники которых достигли необходимого для выхода на пенсию возраста, но еще не оформили свой пенсионный статус. То есть оформлять отчеты на так называемых работающих пенсионеров — людей, уже получающих пенсию, — не потребуется.

Также отчеты не нужно будет составлять на сотрудников, которые по каким-либо причинам вышли (или планируют выйти) на пенсию досрочно.

«Пакет Яровой» приходит в интернет

С 1 октября вступает в силу еще одно требование, предусмотренное так называемым пакетом Яровой. Законы, разработанные Ириной Яровой и Виктором Озеровым в целях противодействия терроризму, были приняты еще в 2016 году, однако большая часть новых норм вводится в действие поэтапно.

Так, с октября 2018-го поставщики интернет-связи должны будут хранить все переданные пользователям сообщения (в список входят в том числе сообщения, переданные через интернет, по электронной почте и во всевозможных мессенджерах) в течение 30 суток. В течение ближайших пяти лет каждый год компании должны будут увеличивать этот срок еще на 5%: то есть в 2019-м он увеличится на 1,5 суток.

Ранее похожая мера уже начала действовать для поставщиков сотовой связи: основной пакет поправок вступил в силу в июле этого года.

За происшествия на опасных объектах придется заплатить (больше)

Кроме того, с 1 октября вступят в силу поправки, внесенные в Уголовный кодекс еще в апреле 2018 года. Речь идет в первую очередь о статьях 216, 217 и 269, связанных с нарушениями требований безопасности на опасных производственных объектах. Главное — наказание за такие нарушения, в случае если они привели к причинению тяжкого вреда здоровью или особо крупного ущерба, ужесточится.

Если раньше размер штрафа, предусмотренный УК РФ, составлял до 80 тыс. рублей или должен был соответствовать зарплате гражданина за полгода, то теперь заплатить придется до 400 тыс. рублей или сумму, эквивалентную зарплате за полтора года (18 месяцев). Еще один вариант наказания — ограничение свободы на срок до трех лет с запретом на занятия определенными видами деятельности (также на срок до трех лет или бессрочно) — остался неизменным.

Еще одно новшество коснется закона «О полиции». Правда, направлено оно скорее на то, чтобы устранить нестыковки в законодательстве, действующем уже несколько лет. Как писал «Коммерсант», еще в 2015 году в Москве МВД выяснило, что «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) — организация, которая в столице оформляет штрафы за неоплаченную парковку, — получает данные автовладельцев незаконно.

Сотрудники АМПП запрашивают ее в базе ГИБДД, к которой по действовавшему до сих пор законодательству представители казенных государственных учреждений (таким является АМПП) доступа не имели. Теперь ст. 17 федерального закона «О полиции» дополнят пунктом 5 (1), который оговаривает порядок, в котором должностные лица могут затребовать такую информацию.

Упрощение регистрации юрлиц и счет для госзакупок

Предпринимателей с октября ждут преимущественно хорошие новости. Так, порядок государственной регистрации юридических лиц обещают упростить. Теперь в случае, если в регистрации будет отказано из-за недостающих документов или неверного оформления заявки, заявителю дадут три месяца (с момента вынесения решения об отказе) на то, чтобы исправить все ошибки.

Тем, кто успеет переподать документы в течение этого срока, можно будет не оплачивать повторно государственную пошлину (составляет 4 тыс. рублей) и не предоставлять документов, которые уже были поданы и остались у регистрирующего органа.

Кроме того, упростят и процесс получения разрешения на установки рекламных щитов на городских улицах. Теперь сделать это можно будет через портал госуслуг — и там же получить ответ. Соответствующий закон приняли в конце прошлого октября, однако вступает в силу он только сейчас.

А вот для того, чтобы принять участие в процессе госзакупок, теперь придется завести специальный счет — необходимую сумму на нем банк заблокирует еще во время участия в торгах. Открыть такой счет можно только в кредитно-финансовых организациях, рекомендованных правительством, их перечень был опубликован в июле 2018-го.