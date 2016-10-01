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В вузы вернут вступительные экзамены
Минобрнауки собирается вернуть вступительные экзамены во все вузы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
На встрече с ректорами вузов Волгоградской области глава министерства образования и науки Ольга ВАСИЛЬЕВА пообещала обсудить с союзом ректоров вопрос о возвращении в российские вузы вступительных экзаменов. В первую очередь это касается медицинских и инженерных учебных заведений.
– На ближайшем съезде ректоров будем этот вопрос поднимать, - сообщила министр образования и науки в ответ на просьбу глав вузов о введении внутреннего экзамена при поступлении во все учебные заведения России.
Сама Васильева считает, что, к примеру, медицинский вуз «не может достаточно эффективно проводить вступительную кампанию только по результатам одного ЕГЭ, так же как и университеты с инженерной направленностью». Это значит, что Ольга Васильева будет добиваться возвращения хотя бы части вступительных экзаменов в российских университетах и институтах. А это, в свою очередь, ставит под сомнение целесообразность существования Единого госэкзамена, основной целью которого как раз и является упрощение поступления абитуриентов в учебные заведения.
В настоящее время большинство высших учебных заведений России принимают студентов только по результатам ЕГЭ, однако существует ряд вузов, которые имеют право проводить свой собственный внутренний вступительный экзамен. В основном это касается столичных вузов, а также специализированных учебных заведений – например, театральных и художественных училищ и так далее.
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